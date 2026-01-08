Опять двойня: у петербургской семьи во второй раз родились близнецы

В Санкт-Петербурге произошёл необычный случай — в одной семье второй раз появились близнецы. На свет мальчик и девочка Запольские родились 2 января, став первой двойней, зафиксированной в городе в 2026 году. Семь лет назад у Анны и Александра Запольских уже появились две дочери-близнецы, а также супруги воспитывают сына.
Дети появились естественным путём, операция кесарева сечения не проводилась. Роды принимали в городском перинатальном центре №1. К моменту выписки новорождённых в этом медучреждении с начала нового года зарегистрировали уже 112 малышей.
Из них только две пары оказались двойнями. Новый год в центре начался именно с рождения близнецов. В сообщении от представителей администрации Санкт-Петербурга отмечается редкость повторного появления в одной семье нескольких пар близнецов.
По данным прошлых лет, в 2025 году в Петербурге чаще всего новорождённых мальчиков называли Михаилом и Александром, а девочек — Анной и Софьей.
