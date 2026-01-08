Городовой / Город / Опять двойня: у петербургской семьи во второй раз родились близнецы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербуржцам годами нагло лгали: памятник Кутузову у Казанского собора в Петербурге это доказывает Город
Пьяный Новый год: сколько автовладельцев Петербурга решили отметить за рулём и почему инспекторы были в шоке Город
Петроград, Петербург, Ленинград и ... Ленинбург: зачем было переименовывать город в такое странное название Город
Грипп или ОРВИ? Врач назвал один признак‑маячок, по которому их различают Город
Оживляем фикус и фиалки: садоводы оценят подкормку на кофейном жмыхе Полезное
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье Праздники Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Опять двойня: у петербургской семьи во второй раз родились близнецы

Опубликовано: 8 января 2026 11:45
 Проверено редакцией
Опять двойня: у петербургской семьи во второй раз родились близнецы
Опять двойня: у петербургской семьи во второй раз родились близнецы
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В Санкт-Петербурге в 2026 году родилась вторая двойня в одной семье.

В Санкт-Петербурге произошёл необычный случай — в одной семье второй раз появились близнецы. На свет мальчик и девочка Запольские родились 2 января, став первой двойней, зафиксированной в городе в 2026 году. Семь лет назад у Анны и Александра Запольских уже появились две дочери-близнецы, а также супруги воспитывают сына.

Дети появились естественным путём, операция кесарева сечения не проводилась. Роды принимали в городском перинатальном центре №1. К моменту выписки новорождённых в этом медучреждении с начала нового года зарегистрировали уже 112 малышей.

Из них только две пары оказались двойнями. Новый год в центре начался именно с рождения близнецов. В сообщении от представителей администрации Санкт-Петербурга отмечается редкость повторного появления в одной семье нескольких пар близнецов.

По данным прошлых лет, в 2025 году в Петербурге чаще всего новорождённых мальчиков называли Михаилом и Александром, а девочек — Анной и Софьей.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью