Орешки со сгущенкой из детства: готовлю как раньше — и вкус получается точь-в-точь как в СССР Городовой ру Эти орешки получаются именно такими, какими мы их помним с детства. Готовлю их нечасто, но каждый раз это настоящий "вкус из прошлого". Главное — не экспериментировать с тестом, а придерживаться проверенной классики. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Провинциалка на кухне". Ингредиенты мука — 500 г, сливочное масло — 200 г, сахар — 120 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 1/4 ч. л., соль — щепотка, варёная сгущёнка — 2 банки Приготовление Сначала я достаю сливочное масло и даю ему размягчиться при комнатной температуре. Оно должно стать мягким, но не растопленным. Добавляю к маслу сахар и щепотку соли, взбиваю до пышной массы. Затем по одному ввожу яйца, продолжая взбивать. В отдельной миске смешиваю просеянную муку с разрыхлителем и постепенно добавляю её к масляной смеси. Замешиваю плотное тесто. Убираю тесто в холодильник минимум на 30 минут — так с ним будет проще работать. Далее отщипываю небольшие кусочки теста и скатываю шарики. Выкладываю их в разогретую орешницу и выпекаю до золотистого цвета. Готовые половинки при необходимости подравниваю по краям. Когда все заготовки готовы, наполняю их варёной сгущёнкой и соединяю попарно. Получаются те самые орешки — хрустящие снаружи и нежные внутри. Примерное время приготовления: 1 час