Орешки со сгущенкой из детства: готовлю как раньше — и вкус получается точь-в-точь как в СССР

Готовлю их нечасто, но каждый раз это настоящий "вкус из прошлого". Главное — не экспериментировать с тестом, а придерживаться проверенной классики. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Провинциалка на кухне".
Ингредиенты
мука — 500 г, сливочное масло — 200 г, сахар — 120 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 1/4 ч. л., соль — щепотка, варёная сгущёнка — 2 банки
Приготовление
Сначала я достаю сливочное масло и даю ему размягчиться при комнатной температуре. Оно должно стать мягким, но не растопленным. Добавляю к маслу сахар и щепотку соли, взбиваю до пышной массы. Затем по одному ввожу яйца, продолжая взбивать.
В отдельной миске смешиваю просеянную муку с разрыхлителем и постепенно добавляю её к масляной смеси. Замешиваю плотное тесто. Убираю тесто в холодильник минимум на 30 минут — так с ним будет проще работать.
Далее отщипываю небольшие кусочки теста и скатываю шарики. Выкладываю их в разогретую орешницу и выпекаю до золотистого цвета.
Готовые половинки при необходимости подравниваю по краям. Когда все заготовки готовы, наполняю их варёной сгущёнкой и соединяю попарно.
Получаются те самые орешки — хрустящие снаружи и нежные внутри.
Примерное время приготовления: 1 час
Ранее мы писали о том, как приготвить вкусную намазку из скумбрии и сыра.