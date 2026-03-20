Орешки со сгущенкой из детства: готовлю как раньше — и вкус получается точь-в-точь как в СССР
Орешки со сгущенкой из детства: готовлю как раньше — и вкус получается точь-в-точь как в СССР

Опубликовано: 20 марта 2026 22:31
 Проверено редакцией
Орешки со сгущенкой из детства: готовлю как раньше — и вкус получается точь-в-точь как в СССР
Орешки со сгущенкой из детства: готовлю как раньше — и вкус получается точь-в-точь как в СССР
Эти орешки получаются именно такими, какими мы их помним с детства.

Готовлю их нечасто, но каждый раз это настоящий "вкус из прошлого". Главное — не экспериментировать с тестом, а придерживаться проверенной классики. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Провинциалка на кухне".

Ингредиенты

мука — 500 г, сливочное масло — 200 г, сахар — 120 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 1/4 ч. л., соль — щепотка, варёная сгущёнка — 2 банки

Приготовление

Сначала я достаю сливочное масло и даю ему размягчиться при комнатной температуре. Оно должно стать мягким, но не растопленным. Добавляю к маслу сахар и щепотку соли, взбиваю до пышной массы. Затем по одному ввожу яйца, продолжая взбивать.

В отдельной миске смешиваю просеянную муку с разрыхлителем и постепенно добавляю её к масляной смеси. Замешиваю плотное тесто. Убираю тесто в холодильник минимум на 30 минут — так с ним будет проще работать.

Далее отщипываю небольшие кусочки теста и скатываю шарики. Выкладываю их в разогретую орешницу и выпекаю до золотистого цвета.

Готовые половинки при необходимости подравниваю по краям. Когда все заготовки готовы, наполняю их варёной сгущёнкой и соединяю попарно.

Получаются те самые орешки — хрустящие снаружи и нежные внутри.

Примерное время приготовления: 1 час

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
