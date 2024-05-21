Осторожно, излучение: назван режим смартфона, когда он выделяет максимум вредных для здоровья волн

Для пользователей смартфонов давно не секрет, что гаджеты способны излучать опасные для здоровья волны. Они влияют на работу сосудов, могут вызвать головокружения и мигрени. Но всегда ли телефон

Для пользователей смартфонов давно не секрет, что гаджеты способны излучать опасные для здоровья волны. Они влияют на работу сосудов, могут вызвать головокружения и мигрени. Но всегда ли телефон способен вредить хозяину? К примеру, в выключенном состоянии или "спящем" режиме он относительно безвреден.

Источник фото: legion-media.ru

А вот во время разговора ученые наблюдают самую высокую электромагнитную активность, исходящую от прибора. Как раз в этот момент гаджет передает сигнал от вышки сотовой связи. Если держать его плотно прижатым к уху (а так мы обычно и делаем), есть риск "зарядиться" от смартфона не слишком хорошей энергетикой. Исследователи отмечают, что от одного-двух краткосрочных звонков вряд ли что-то случится. Но любители точить лясы по телефону часами могут ощутить накопительный эффект. У таких людей чаще случаются головные боли. А после 40-50 лет вероятны даже патологии психики и сильное ослабление иммунитета.

Как же быть? Ведь отказаться от смартфонов в современных реалиях вряд ли возможно. Поэтому пытаемся защититься от излучения доступными способами. Эксперты советуют делать прокладку из алюминиевой пластины, которую следует положить в чехол телефона. Она будет снижать воздействие волн на ваш мозг и сосуды.

По возможности, лучше избегать длительных бесед по телефону. Снижайте время диалога до минуты-двух, а долгие разговоры оставьте для личной встречи. Не забывайте пользоваться наушниками или громкой связью, чтобы дистанцироваться от гаджета. Во время подготовки ко сну смартфон убирайте подальше. Не кладите его в иголовье кровати и не суйте под подушку. Мало того, что это чревато тревожностью и бессонницей, так еще и с мигренью можете проснуться. Идеально, если никаких лишних приборов вообще нет в спальне.

Источник фото: legion-media.ru

Доказано, что если хотя бы в два раза удалить от себя смартфон, вероятность воздействия излучения снизится аж в четыре раза. Не забывайте это правило и не "зависайте" в гаджетах все свое свободное время. Проблема вредного воздействия телефонов на здоровье в последние годы особенно тщательно изучается. Каждая модель, прежде чем поступить в продажу, обязательно проверяется на такие "побочки". Следовательно, смартфонов-убийц на прилавках магазинов электроники вы точно не встретите.

Но и расслабляться не стоит. Не забывайте ограничивать и время пользования гаджетами детей и подростков.

Источник фото: legion-media.ru