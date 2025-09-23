Городовой / Общество / Звук метронома, который не позволял Ленинграду сдаться: как радио помогло выжить блокадному городу
Звук метронома, который не позволял Ленинграду сдаться: как радио помогло выжить блокадному городу

Опубликовано: 23 сентября 2025 17:30
Блокада Ленинграда
Звук метронома, который не позволял Ленинграду сдаться: как радио помогло выжить блокадному городу
Городовой ру

Звук метронома — это символ стойкости, мужества и надежды, которая помогла людям выжить и сохранить город.

В Музее обороны и блокады Ленинграда прошла трогательная церемония гашения почтовой карточки.

Мероприятие посвящено двум важным событиям — Ленинградскому метроному и 125-летию изобретения радио, сообщает КП.

Что такое Ленинградский метроном

Ленинградский метроном — не просто музыкальный прибор. Во время блокады Ленинграда он был своеобразным «пульсом жизни» жителей.

В те суровые дни метроном играл в системе громкоговорящего оповещения. Его ритм напоминал о том, что город живет, борется и не сдается.

50 ударов в минуту означало, что в городе все спокойно. А 150 — это уже воздушная тревога, пишет lenizdat.ru.

Радиосигнал передавался из исторического здания на площади Ломоносова. Интересно, что и сейчас он подается оттуда, сообщает tvspb.ru.

Что за почтовая карточка?

Почтовая карточка — это не просто сувенир. Она напоминает о важности связи и сигналов, которые поддерживали дух ленинградцев в тяжелые годы блокады.

Радио и громкоговорящие системы стали для горожан своего рода жизненной поддержкой. Именно поэтому 125-летие изобретения радио в этом контексте — особая дата для Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
