Звук метронома, который не позволял Ленинграду сдаться: как радио помогло выжить блокадному городу

В Музее обороны и блокады Ленинграда прошла трогательная церемония гашения почтовой карточки.
Мероприятие посвящено двум важным событиям — Ленинградскому метроному и 125-летию изобретения радио, сообщает КП.
Что такое Ленинградский метроном
Ленинградский метроном — не просто музыкальный прибор. Во время блокады Ленинграда он был своеобразным «пульсом жизни» жителей.
В те суровые дни метроном играл в системе громкоговорящего оповещения. Его ритм напоминал о том, что город живет, борется и не сдается.
50 ударов в минуту означало, что в городе все спокойно. А 150 — это уже воздушная тревога, пишет lenizdat.ru.
Радиосигнал передавался из исторического здания на площади Ломоносова. Интересно, что и сейчас он подается оттуда, сообщает tvspb.ru.
Что за почтовая карточка?
Почтовая карточка — это не просто сувенир. Она напоминает о важности связи и сигналов, которые поддерживали дух ленинградцев в тяжелые годы блокады.
Радио и громкоговорящие системы стали для горожан своего рода жизненной поддержкой. Именно поэтому 125-летие изобретения радио в этом контексте — особая дата для Петербурга.