«Делайте акцент на своем опыте»: куда пенсионерам обратиться в Петербурге, чтобы найти работу

Как после 60 найти работу в Петербурге? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила HR-консультант Зулия Лоикова.

Есть масса проектов, которые помогают пенсионерам в трудоустройстве.

Программа «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография» предоставляет профессиональное обучение и организует специализированные ярмарки вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

“Это все в центре занятости населения по месту жительства”, — отмечает HR-консультант Зулия Лоикова.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Комитета по трудозанятости населения Санкт-Петербурга.

Для поиска работы существуют и другие полезные ресурсы.

Проект “Баба-Деда” ориентирован на бытовые услуги и неквалифицированный труд, но также помогает с бытовыми услугами.

"Можно обучиться курсам на основе компьютерной грамотности, работать со смартфоном. Можно работать в сфере услуги: няней, бебиситтером с медицинским уклоном, сиделкой, организатором праздников ", — перечисляет эксперт.

Общественная организация Клуб «Наше время» в Петербурге занимается защитой прав старшего поколения, включая помощь в трудоустройстве и юридические консультации.

“Я бы посоветовала зрелым кандидатам инвестировать время в обучение”, — советует HR-консультант.

Центры занятости предлагают бесплатные курсы, в том числе по освоению базовых навыков работы с компьютером. Это резко расширяет круг доступных вакансий, от операторов колл-центра до менеджеров маркетплейсов.

“Поэтому грамотно составляйте резюме, делайте акцент на своем опыте, надежности, лояльности, что крайне не хватает по сравнению с более молодым поколением”, — рекомендует Лоикова.

Рассмотрение вариантов частичной занятости, удаленной работы или совмещения нескольких должностей может стать отличным решением.

“Это часто удобнее и для работодателя, и для самого, например, зрелого соискателя”, — отмечает она.