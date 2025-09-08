«Делайте акцент на своем опыте»: куда пенсионерам обратиться в Петербурге, чтобы найти работу

Как после 60 найти работу в Петербурге? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила HR-консультант Зулия Лоикова.
«Старшее поколение» и помощь государства
Есть масса проектов, которые помогают пенсионерам в трудоустройстве.
Программа «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография» предоставляет профессиональное обучение и организует специализированные ярмарки вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Комитета по трудозанятости населения Санкт-Петербурга.
Специализированные ресурсы и проекты
Для поиска работы существуют и другие полезные ресурсы.
Проект “Баба-Деда” ориентирован на бытовые услуги и неквалифицированный труд, но также помогает с бытовыми услугами.
"Можно обучиться курсам на основе компьютерной грамотности, работать со смартфоном. Можно работать в сфере услуги: няней, бебиситтером с медицинским уклоном, сиделкой, организатором праздников", — перечисляет эксперт.
Общественная организация Клуб «Наше время» в Петербурге занимается защитой прав старшего поколения, включая помощь в трудоустройстве и юридические консультации.
“Программы "серебряного возраста" — эффективный и комплексный инструмент на сегодняшний день”, — подчеркивает Лоикова.
Обучение и новые навыки: ключ к успеху
“Я бы посоветовала зрелым кандидатам инвестировать время в обучение”, — советует HR-консультант.
Центры занятости предлагают бесплатные курсы, в том числе по освоению базовых навыков работы с компьютером. Это резко расширяет круг доступных вакансий, от операторов колл-центра до менеджеров маркетплейсов.
“Поэтому грамотно составляйте резюме, делайте акцент на своем опыте, надежности, лояльности, что крайне не хватает по сравнению с более молодым поколением”, — рекомендует Лоикова.
Удаленная работа и частичная занятость
Рассмотрение вариантов частичной занятости, удаленной работы или совмещения нескольких должностей может стать отличным решением.
“Это часто удобнее и для работодателя, и для самого, например, зрелого соискателя”, — отмечает она.
Комплексный подход, включающий обучение и развитие актуальных навыков, помогает повысить конкурентоспособность соискателей старшего возраста и успешно найти работу, несмотря на существующую дискриминацию.