«Спокойно жевать, ощущать вкус и текстуру продуктов»: стоит ли читать во время еды

Гаджеты за столом — это вредно, а как же быть с книгой?

Сегодня сложно представить обед без смартфона, телевизора или планшета. Многие думают, одновременно проверяя почту, общаясь в мессенджерах или смотря видео.

Все мы знаем, что это не полезно для нашего здоровья. А чтение книги тоже не желательно? Разбираемся в этом вопросе вместе с экспертом.

Офтальмолог, профессор, ДМН, руководитель клиники доктора Куренкова Вячеслав Куренков рассказал «Городовому», как книги влияют на наше здоровье.

«Да, действительно, просмотр телевизора или использование гаджетов во время еды нежелательны — это отвлекает внимание, снижает контроль и нередко приводит к перееданию. Это ведет к нарушению пищевого поведения и ожирению со всеми вытекающими последствиями. Чтение книги — чуть иной процесс: оно не дает такой сильной сенсорной и эмоциональной перегрузки, как экран у гаджетов. Однако и здесь внимание только частично уходит от еды, и мозг хуже сможет фиксировать момент насыщения. В результате человек может употреблять пищу быстрее или в большем количестве, чем нужно, следовательно, снова угроза переедания», — говорит эксперт.

По словам врача, само по себе чтение не несет вреда для пищеварения, но пока не доказано обратного. Поэтому во время еды лучше уделять время именно приему пищи.