«Спокойно жевать, ощущать вкус и текстуру продуктов»: стоит ли читать во время еды

Сегодня сложно представить обед без смартфона, телевизора или планшета. Многие думают, одновременно проверяя почту, общаясь в мессенджерах или смотря видео.
Все мы знаем, что это не полезно для нашего здоровья. А чтение книги тоже не желательно? Разбираемся в этом вопросе вместе с экспертом.
Офтальмолог, профессор, ДМН, руководитель клиники доктора Куренкова Вячеслав Куренков рассказал «Городовому», как книги влияют на наше здоровье.
«Да, действительно, просмотр телевизора или использование гаджетов во время еды нежелательны — это отвлекает внимание, снижает контроль и нередко приводит к перееданию.
Это ведет к нарушению пищевого поведения и ожирению со всеми вытекающими последствиями.
Чтение книги — чуть иной процесс: оно не дает такой сильной сенсорной и эмоциональной перегрузки, как экран у гаджетов.
Однако и здесь внимание только частично уходит от еды, и мозг хуже сможет фиксировать момент насыщения.
В результате человек может употреблять пищу быстрее или в большем количестве, чем нужно, следовательно, снова угроза переедания», — говорит эксперт.
По словам врача, само по себе чтение не несет вреда для пищеварения, но пока не доказано обратного. Поэтому во время еды лучше уделять время именно приему пищи.
«Спокойно жевать, ощущать вкус и текстуру продуктов. Такой подход помогает лучше усваивать пищу и предотвращает переедание.
Книга за едой не так вредна, как гаджеты, но все же оптимально — разделять прием пищи и чтение», — советует эксперт.