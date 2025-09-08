«Может произойти бесплодие»: список анализов, которые стоит сдавать каждый год — даже если не болит

Вроде бы ничего не болит, но это не значит, что всё в порядке. Многие болезни годами не подают сигналов — и только регулярные обследования помогают поймать проблему на старте.
«Городовой» спросил терапевта Юлию Маршинцеву, какие анализы действительно нужно сдавать раз в год, чтобы держать здоровье под контролем.
Стандартная диспансеризация по ОМС включает:
Клинический анализ крови — определяет уровень эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, помогает выявить воспаление, анемию и многое другое.
Общий анализ мочи — оценивает состояние почек и мочевого пузыря. Это своего рода скрининг мочекаменной болезни и воспалений мочевыводящей системы.
«Есть ли бактерии, оксалаты, фосфаты».
Флюорография — обязательный рентген лёгких для раннего выявления туберкулёза и других лёгочных заболеваний.
Биохимический анализ крови — включает печёночные ферменты, показатели поджелудочной железы и сахар крови.
Гормоны щитовидной железы, особенно ТТГ — важно для контроля обмена веществ.
Также в диспансеризацию входят визиты к узким специалистам: гинеколог для женщин, уролог (или патолог) для мужчин, терапевт, который делает итоговое заключение.
«Терапевт всё это заканчивает и делает резюме по анализам и рекомендации — что-то нужно делать или просто наблюдать».
Кроме анализов, врач напоминает о важности прививок. Особенно от кори, краснухи, свинки и других «детских» инфекций.
«Человек должен обязан их делать для того, чтобы в первую очередь себя обезопасить, а во вторую очередь, чтобы не было никакой эпидемии».
«Сейчас кори очень часто обостряются, не только в нашей стране, но и в других странах».
«Если взять паратит, воспаление слюнной железы, или свинка, как называют, очень часто — в 30% аж может произойти бесплодие у мужчин».
По мнению врача, прививки приносят куда меньше дискомфорта, чем болезни, от которых они защищают.
«Бывает гиперемия, болезненность, повышение температуры. Но это всё проходит на день-два. Зато у человека исчезают риски осложнений после болезни».
Вывод: проходите диспансеризацию раз в год, не забывайте о прививках и не пренебрегайте профилактикой. Это не скучная формальность, а реальный шанс сохранить здоровье.