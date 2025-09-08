Улицы с памятью: как Петербург переживает переименования

Это тема, которая всегда будет вызывать дискуссии, потому что она затрагивает не только камни и фасады, но и память, идентичность и чувство дома каждого отдельного петербуржца.

История Петербурга — это, среди прочего, и история его названий. Город сменил имя трижды за свою историю: Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург.

И эта же волна переименований прокатывалась по его улицам, площадям и мостам. Возвращение городу исторического имени в 1991 году повлекло за собой и массовое возвращение дореволюционных названий многим городским топонимам.

Этот процесс, однако, не прошел безболезненно и до сих пор вызывает неоднозначную реакцию у жителей.

Для петербуржцев, чья жизнь и память неразрывно связаны с адресами и привычными вывесками, любое изменение названий улиц — тема чувствительная. Это не просто административное решение, а вмешательство в личную географию, в историю семьи и в восприятие города.

Два слоя истории: дореволюционные и советские названия

Основной конфликт вокруг переименований возникает из-за сосуществования в городской памяти двух больших пластов названий:

Дореволюционные (исторические): часто связаны с расположением (Набережная), функцией (Гороховая – от «гороховое поле»), фамилиями домовладельцев или важными городскими объектами (Вознесенский проспект – от Вознесенской церкви). Советские: давались в честь революционеров, партийных деятелей, дат и событий советской истории. Многие из них были призваны стереть память о царском прошлом.

После 1991 года множество знаковых улиц вернули свои исторические названия: проспект 25 Октября стал Невским проспектом, улица Герцена — Большой Морской, проспект Максима Горького — Кронверкским проспектом и т.д. Этот процесс, казалось бы, должен был завершиться, но дискуссии о переименованиях возникают до сих пор.

Почему переименования вызывают споры?

Отношение петербуржцев к этим процессам неоднозначно и часто разделяет их:

Сторонники исторических названий: считают возвращение старых имен восстановлением исторической справедливости, данью уважения к дореволюционной эпохе, символом отказа от идеологизированных названий. Они видят в этом возврат к «истинному» Петербургу.

Противники переименований (или сторонники сохранения советских названий): их аргументы многообразны:

Личная память: для людей старшего поколения, чья жизнь прошла в Ленинграде, названия улиц вроде «проспект Энгельса» или «улица Желябова» – это часть их молодости, их истории, адреса их родителей и бабушек. Смена названия воспринимается как стирание этой части жизни.

Привычка и ориентация: не все легко переучиваются. Старые названия остаются в обиходе, создавая путаницу, особенно для пожилых людей.

Сохранение истории (даже советской): некоторые считают, что советские названия – это тоже часть истории города, которую нельзя просто вычеркнуть. Улица, названная в честь революционера, напоминает об определенной эпохе, какой бы спорной она ни была.

Прагматизм: смена названия улицы влечет за собой огромный объем работы: замену указателей, внесение изменений в документы (паспорта, документы на собственность), карты, базы данных. Это дорого и неудобно.

«Хватит переименовывать!»: общая усталость от постоянных изменений, стремление к стабильности.

Дискуссии о переименованиях часто возникают вокруг улиц, названных в честь деятелей, чья роль в истории оценивается неоднозначно. Предложения о переименовании могут исходить от общественников, историков или церкви, но любое такое предложение обычно встречается с настороженностью и вызывает бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях. Создаются петиции как «за», так и «против».

Живой город и его имена

Для петербуржца название улицы — это не просто набор букв. Это часть нарратива города, часть его души.

Пройти по «Литейному», а не по «проспекту Володарского» (хотя это название не менялось), или жить на «Кирочной», а не на «улице Салтыкова-Щедрина» (это название вернулось) — в этом есть не только удобство, но и определенный символизм.