Город муз зовёт: почему петербургская молодёжь всё чаще выбирает творческие профессии
Город муз зовёт: почему петербургская молодёжь всё чаще выбирает творческие профессии

Опубликовано: 1 ноября 2025 14:00
Вакансии ведущих мероприятий оказались самыми востребованными среди молодых специалистов.

Представители сервиса «Авито Работа» раскрыли свежие данные по трудовым предпочтениям молодых людей.

Специалисты рассказали о росте интереса к творческим профессиям и изменении подхода к выбору вакансий, сообщает «МК в Питере».

Советник по развитию платформы Надежда Сацкив сообщила, что в третьем квартале текущего года количество откликов от соискателей в возрасте от 18 до 24 лет в направлениях дизайна и проектирования увеличилось на 74%, а в области маркетинга и связей с общественностью — на 68%.

Лидирующие позиции по популярности среди подающих резюме занимают профессии ведущих мероприятий (прирост составляет 119%), маркетологов (94%) и дизайнеров (79%).

Примечательно, что интерес к данным специальностям заметен не только в Петербурге и Москве, но и в различных регионах.

Наибольший прирост числа откликов зафиксирован в Удмуртии, Волгоградской области и Чувашии, где показатели выросли на 98%, 97% и 91% соответственно.

Существенный рост наблюдается и в уровне доходов в ряде креативных профессий. Средняя предлагаемая заработная плата за этот год составила:

  • у архитекторов — 121 тысячи рублей (увеличение на 22%),
  • у журналистов — 89 тысяч рублей (прирост на 19%),
  • а у актёров — почти 85 тысяч рублей.

По словам Надежды Сацкив, современные молодые работники всё чаще предпочитают проектную занятость, позволяющую трудиться дистанционно и сочетать профессиональные задачи с личной жизнью.

К востребованным компетенциям всё чаще относятся знания в области искусственного интеллекта.

За год число вакансий, где требуются такие навыки, увеличилось на 66%, особенно заметен такой спрос в сферах IT и маркетинга.

Автор:
Юлия Аликова
