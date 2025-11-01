Город муз зовёт: почему петербургская молодёжь всё чаще выбирает творческие профессии

Представители сервиса «Авито Работа» раскрыли свежие данные по трудовым предпочтениям молодых людей.
Специалисты рассказали о росте интереса к творческим профессиям и изменении подхода к выбору вакансий, сообщает «МК в Питере».
Советник по развитию платформы Надежда Сацкив сообщила, что в третьем квартале текущего года количество откликов от соискателей в возрасте от 18 до 24 лет в направлениях дизайна и проектирования увеличилось на 74%, а в области маркетинга и связей с общественностью — на 68%.
Лидирующие позиции по популярности среди подающих резюме занимают профессии ведущих мероприятий (прирост составляет 119%), маркетологов (94%) и дизайнеров (79%).
Примечательно, что интерес к данным специальностям заметен не только в Петербурге и Москве, но и в различных регионах.
Наибольший прирост числа откликов зафиксирован в Удмуртии, Волгоградской области и Чувашии, где показатели выросли на 98%, 97% и 91% соответственно.
Существенный рост наблюдается и в уровне доходов в ряде креативных профессий. Средняя предлагаемая заработная плата за этот год составила:
- у архитекторов — 121 тысячи рублей (увеличение на 22%),
- у журналистов — 89 тысяч рублей (прирост на 19%),
- а у актёров — почти 85 тысяч рублей.
По словам Надежды Сацкив, современные молодые работники всё чаще предпочитают проектную занятость, позволяющую трудиться дистанционно и сочетать профессиональные задачи с личной жизнью.
К востребованным компетенциям всё чаще относятся знания в области искусственного интеллекта.
За год число вакансий, где требуются такие навыки, увеличилось на 66%, особенно заметен такой спрос в сферах IT и маркетинга.