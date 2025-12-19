Городовой / Город / Аплодисменты отложили: в Петербурге конкурс эскизов памятника Кириллу Лаврову остался без победителя
Аплодисменты отложили: в Петербурге конкурс эскизов памятника Кириллу Лаврову остался без победителя

Опубликовано: 19 декабря 2025 21:00
Аплодисменты отложили: в Петербурге конкурс эскизов памятника Кириллу Лаврову остался без победителя
Аплодисменты отложили: в Петербурге конкурс эскизов памятника Кириллу Лаврову остался без победителя
Global Look Press / Russian Look

Жюри не удалось достичь согласия в оценке представленных работ.

Жюри, в состав которого вошли как специалисты, так и близкие Кирилла Лаврова, не смогло прийти к консенсусу по поводу эскиза памятника в честь актера.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что решение по этому вопросу отложено. По его словам, памятник должен соответствовать уровню и самого Кирилла Лаврова, и города.

Планируется, что памятник появится в следующем году, однако точная дата пока не определена. Члены жюри пришли к единому мнению продолжить работу и рассмотреть другие варианты.

Возможно, конкурс будет объявлен повторно либо произведут новый просмотр уже представленных проектов.

Между тем, в недавнем времени архитектурный совет при городском правительстве поддержал идею установки памятника под названием «Ангелы Мессины».

Юлия Аликова
