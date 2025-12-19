Сказки для взрослых и 14-летних: петербургский музей, который не боится «сложного» фольклора

Здесь Змей Горыныч «пыхтит» огнем, а дети могут пройти через печку в мир мертвых.

Санкт-Петербург, город, щедрый на культурные пространства, предлагает посетителям множество музеев, посвященных волшебству.

Однако, если «Сказкин дом» ориентирован на совсем юную публику, а «Небылицы» воспринимаются скорее как фотозона, то интерактивный Музей русской сказки «За горами, за лесами» предлагает серьезное погружение в мир фольклора.

Музей расположен на Каменноостровском проспекте, 61, недалеко от метро Петроградская.

Неожиданный формат: сказки для взрослых

Этот музей, открывшийся весной, сразу заявил о себе нестандартным подходом. Рекомендованный возраст для экскурсий — от 6 лет, однако удивительным стало наличие программ, разработанных специально для подростков (14+) и даже для взрослых.

“Разрабатывать экскурсии для дошкольников музей не планирует”.

Предлагаются два варианта посещения — свободный осмотр или театрализованная экскурсия, и оба включают обязательное чаепитие.

“В оба варианта входит чаепитие”, — подтверждает стандартный набор музейных услуг, дополненный мастер-классами и возможностью проведения праздников.

Погружение в эпос: сложности детского восприятия

Как рассказывает посетительница, экскурсия, рассчитанная на детей постарше, оказалась довольно насыщенной для шестилетнего ребенка.

“Текст для 6 лет сложноватый. Точнее, много информации”, — отмечается в отзывах.

Экскурсовод, Иван, рассказывал о глубоких смыслах — например, о правильном применении “воды живой, мертвой”, или о мифологических птицах Сирин и Алконост.

“Одну услышишь — будешь плакать без остановки, вторую услышишь — будешь смеяться без остановки”.

Родителям приходилось адаптировать сложный материал для дочери, перефразируя длинные предложения. Постепенно, по мере “притирки” к экскурсоводу, Иван начал рассказывать проще, и ребенок втянулся в диалог.

Из интересного: можно загадать желание на Емелиной печке — символ исполнения сокровенного.

Интерактив, страх и волшебное стекло

Музей насчитывает не менее десяти залов, и часовая экскурсия пролетает незаметно. Помимо познавательного аспекта, здесь реализованы и традиционные развлечения: горница с кокошниками для девочек и тир с кольчугами для мальчиков.

“Кольчуга очень тяжёлая оказалась для дочери”, — отмечается в сравнении веса реквизита.

Однако наиболее яркие впечатления оставляют мрачные локации, связанные с изнанкой фольклора. Здесь воссозданы избушка Бабы Яги, логово Змея Горыныча и Калинов мост, символизирующий переход “из мира мёртвых в мир живых”.

Попытка пройти через печку в мир мёртвых произвела сильное впечатление на ребенка.

Особенно запомнился момент с Змеем Горынычем, который “пыхтит дымом и огнем”. Экскурсовод, видя испуг ребенка, уверил ее, что змей “на сухой корм переведён” и находится за стеклом.

Когда дочь протянула руку потрогать барьер, стекла не оказалось. В результате, дома она рассказывала, что там было “волшебное стекло, которое исчезало”.

Развлечение для младших и вердикт

В то время как экскурсия требовала усидчивости, младший ребенок наслаждался свободным посещением. Он “оторвался на всю катушку”, возился с мехами в кузнице, стучал молотком и даже пытался управлять чугунками ухватами.

В целом, музей признан действительно интерактивным, хотя и не является чистым игровым центром или театром.

Для самостоятельного осмотра специалист порекомендовал бы возраст не моложе 3 лет, а на содержательную экскурсию — младших школьников.

Сувенирная лавка предлагает широкий ассортимент — от сказок и чая до изделий из дерева и кукольных театров.

Цены на билеты (990 рублей для детей и 1290 для взрослых) сопоставимы с другими городскими развлекательными площадками.

