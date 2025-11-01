«13-я зарплата» с подвохом: мошенники под предлогом премии выманивают деньги у россиян

Перед периодом праздников в России увеличивается число попыток мошенничества, связанных с обещаниями о выплате 13-й зарплаты и различных бонусов к Новому году, сообщают РИА Новости.
Аферисты обманывают людей, используя такие предлоги, чтобы получить денежные средства или личную информацию.
Юрист Иван Курбаков рассказал, что злоумышленники играют на желании граждан заработать немного больше к праздникам.
По словам специалиста, мошенники нередко требуют перевести "налог" или "комиссию" для получения несуществующих премий, а также просят отправить персональные сведения.
Для этих целей преступники часто создают фальшивые сайты, отправляют поддельные письма по электронной почте, сообщения и даже звонят, представляясь сотрудниками банков или государственных учреждений.
В последнее время отмечается рост использования таких методов именно в период подготовки к Новому году.
Курбаков предупреждает, что особую опасность представляют просьбы внести предоплату, а также переходы по подозрительным ссылкам.
Эксперты подчеркивают, что любые массовые обещания выплат, особенно с требованием предоплаты, чаще всего оказываются уловками.
При малейших сомнениях рекомендуется связываться напрямую с официальными организациями для уточнения информации.