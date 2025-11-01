«13-я зарплата» с подвохом: мошенники под предлогом премии выманивают деньги у россиян

Не мясо, а сюрприз: рецепты пельменей, которые перевернут представление о Сибири

Перейти

«Идеальные условия для плесени»: зачем люди кладут в хлебницу яблоко и помогает ли это от черствения

Перейти

«Подавляет развитие бактерий»: зачем люди хранят яйца в соли и есть ли в этом смысл

Перейти

Вы сами загоняете себя в тоску: как перестать бояться осени?

Перейти

«Кривая жизни» после 25: когда люди начинают стареть

Перейти