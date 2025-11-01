Городовой / Город / Гаванский городок: секреты петровской мечты, ожившие на Васильевском острове
Гаванский городок: секреты петровской мечты, ожившие на Васильевском острове

Опубликовано: 1 ноября 2025 12:30
Гаванский городок: секреты петровской мечты, ожившие на Васильевском острове
Как выглядела утопия для рабочих начала XX века?

Гаванский рабочий городок на Васильевском острове, построенный более ста лет назад, до сих пор поражает своей архитектурой.

В отличие от привычной петербургской застройки «сплошною фасадою», этот комплекс из пяти корпусов, разделенных между собой, демонстрирует новаторский подход к организации пространства и оригинальные дизайнерские решения.

От «берлог» к «комфортным жилищам»: Как один юрист изменил жизнь рабочих Петербурга?

Архитектор Николай Дмитриев, автор проекта, использовал контрастные сочетания кирпича и штукатурки, украшения в виде резных деревянных опор, напоминающих «резные коньки на крышах крестьянских домов», и кованые ограждения балконов.

Особо выделяются пятиэтажные корпуса, чья высота и расстояние между ними создавали «организованное внутриквартальное пространство», что было редкостью для того времени.

На одном из зданий установлена мемориальная доска в честь юриста Дмитрия Дриля. Именно благодаря его инициативе в 1903 году было организовано «Товарищество борьбы с жилищной нуждой».

«На паях» с герцогиней: Секрет строительства Гаванского рабочего городка

Дмитрий Андреевич Дриль верил, что «уничтожение нор и берлог и устройство здоровых, удобных и дешевых жилищ» для рабочих может стать не только благотворительным, но и коммерчески выгодным делом.

Доказательством этого стал Гаванский рабочий городок, построенный «на паях». Ключевым пайщиком выступила герцогиня Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская, правнучка императора Павла I, которая внесла в проект крупную сумму в виде принадлежавшей ей земли в Гавани.

Строительство началось в 1904 году по планам архитектора Дмитриева, который также занимал должность директора в Товариществе.

Колонны, коньки и «своя» кухня: Немецкое наследие в сердцах рабочих Петербурга

Архитектор Дмитриев, разделяя взгляды Дриля, считал, что «красивые дома для рабочих являются одним из средств духовного и материального возрождения народа». В июле 1905 года городок принял первых жильцов.

Квартиры отличались повышенным комфортом: «практически не было темных квартир». Были как полноценные 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с отдельными входами, так и меблированные комнаты.

«Дома имели центральное водяное отопление, что для рабочих окраин являлось большой редкостью», — отмечается в исторических справках.

Каждой семье отводилось место в подвале для хранения, а на чердаке — для сушки белья.

Пять корпусов, прачечная и киноаппаратура: Как выглядела утопия для рабочих начала XX века?

На территории городка действовала отапливаемая прачечная, шестиклассная городская школа на 300 учащихся, а также общественный центр с чайной-столовой, библиотекой и залом для собраний, оборудованным роялем и киноаппаратурой.

Для одиноких жильцов работала общедоступная столовая. Изначально планировались ясли, но они не пользовались спросом. Вместо них был организован детский сад, который оказался очень востребован.

От Петровых времен к советским окраинам: Как Гаванский городок повлиял на облик Ленинграда?

Проект Гаванского рабочего городка, хотя и новаторский для своего времени, получил свое развитие после революции.

Именно его принципы — квартальная застройка с озелененными дворами, сочетание жилых, производственных и образовательных учреждений — легли в основу проектирования рабочих жилмассивов в Петрограде 1920-х годов.

Таким образом, этот городок стал не просто местом проживания, но и предтечей градостроительных решений новой эпохи.

Ксения Пронина
Город
