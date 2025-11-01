Пенсия на чемоданах: кто выиграет, а кто проиграет от смены прописки

Смена места жительства для пенсионеров — явление распространенное. Кто-то стремится к родным, другие выбирают более теплые регионы или городскую суету вместо сельского спокойствия.
Однако, переезд может иметь неожиданные последствия для размера пенсии, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. О нюансах, которые следует учесть, и способах сохранения привычного уровня дохода, рассказали эксперты.
Как Социальный Фонд узнает о переезде
При смене места работы, как правило, работодатель сам заботится о переводе пенсионных выплат. Однако, при переезде на постоянное место жительства, пенсионеру самому необходимо уведомить Социальный Фонд России (СФР) и инициировать перевод выплатного дела.
Это можно сделать несколькими способами: лично в отделении ПФР, через МФЦ, в личном кабинете СФР или на портале Госуслуг. Пенсия по новому адресу начнет начисляться с первого числа месяца, следующего за подачей заявления.
Когда пенсия может уменьшиться: столичные надбавки и северные коэффициенты
Переезд из Москвы: Московские пенсионеры, прожившие в столице более 10 лет, часто получают доплату до городского социального стандарта. В 2025 году минимальная московская пенсия составляет 25 850 рублей.
При переезде в другой регион, даже в ближайшее Подмосковье, где прожиточный минимум ниже (19 302 рублей в 2025 году), столичная надбавка прекращается.
Пенсия начнет начисляться по правилам нового региона, что может привести к существенному уменьшению дохода.
Даже те, кто прописан в Москве менее 10 лет и получает доплату до московского минимума, могут столкнуться с сокращением выплат при переезде в регион с более низким прожиточным минимумом.
Переезд с Севера
Жизнь в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сопряжена с повышенными пенсиями, которые могут быть обусловлены либо достаточным северным стажем, либо применением районного коэффициента.
Если пенсия была назначена с учетом районного коэффициента, а пенсионер переезжает в регион, где этот коэффициент ниже или вовсе отсутствует, фиксированная выплата к пенсии будет установлена без него.
Это означает потерю права на повышенную северную пенсию. Например, при переезде из Магаданской области в Приморский край фиксированная часть пенсии может уменьшиться с 13 829,30 до 9 761,86 рублей.
Регионы с низким прожиточным минимумом
Размер пенсии для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально, но для неработающих пенсионеров она не может быть ниже регионального прожиточного минимума (ПМ).
Если пенсионер переезжает из региона с высоким ПМ в регион с более низким, его пенсия может снизиться. Так, переезд из Ямало-Ненецкого АО (ПМ 24 294 рубля) в Тульскую область (ПМ 17 733 рублей) приведет к уменьшению пенсии.
Когда пенсия может увеличиться: обратные сценарии
Обратные ситуации также возможны. Пенсия может вырасти, если:
- Возвращение в Москву: Если пенсионер, ранее проживший в столице более 10 лет, возвращается, он вновь получает право на московскую доплату.
- Регион с более высоким коэффициентом: Переезд в местность с более высоким районным коэффициентом, например, из Бурятии в Якутию, может повысить фиксированную часть пенсии.
- Регион с более высоким прожиточным минимумом: Смена места жительства на регион с более высоким прожиточным минимумом, например, из Калужской области в Подмосковье, приведет к увеличению пенсии.
Пенсия без изменений: работающие пенсионеры и «северный» стаж
В большинстве случаев размер пенсии не изменится, если:
- Пенсионер работает: Работающие пенсионеры не получают социальные доплаты до прожиточного минимума, поэтому их пенсия остается неизменной независимо от места жительства.
- Пенсия выше прожиточного минимума: Пенсионеры, чья пенсия изначально превышает региональный ПМ, и те, кто переезжает между регионами без районного коэффициента, также не заметят изменений.
- Достаточный северный или сельский стаж: Пенсионеры, отработавшие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях, сохраняют повышенную пенсию независимо от места жительства. Это же касается и тех, кто имеет 30 лет стажа на сельхозпредприятиях и получает сельскую пенсию.
|Категория пенсионеров
|Изменение пенсии после переезда
|Причины и особенности
|Примеры и комментарии
|Пенсионеры из Москвы (проживание >10 лет)
|Пенсия уменьшается
|Потеря столичной доплаты до городского социального стандарта (25 850 р. в 2025) при переезде в регион с более низким ПМ
|Переезд в Подмосковье (ПМ 19 302 р.) — прекращение надбавки
|Пенсионеры из Москвы (проживание <10 лет)
|Пенсия уменьшается
|Потеря доплаты до минимума пенсионера Москвы (ниже городского стандарта) при переезде в регион с меньшим ПМ
|Пенсионеры с северной пенсией
|Пенсия уменьшается или не изменяется
|Потеря районного коэффициента при переезде из Крайнего Севера в регион без или с меньшим РК
|Из Магаданской обл. в Приморский край — фиксированная часть снижается с 13 829,30 р. до 9 761,86 р.
|Пенсионеры из регионов с низким прожиточным минимумом
|Пенсия может уменьшиться
|Пенсия неработающих не может быть ниже ПМ региона, при переезде в регион с меньшим ПМ доходы уменьшаются
|Из Ямало-Ненецкого АО (ПМ 24 294 р.) в Тульскую обл. (ПМ 17 733 р.) — пенсия снизится
|Пенсионеры, возвращающиеся в Москву
|Пенсия увеличивается
|Возврат с постоянной пропиской (более 10 лет) восстанавливает право на московскую доплату
|Пенсионеры, переезжающие в регионы с выше РК
|Пенсия увеличивается
|Более высокий районный коэффициент увеличивает фиксированную часть пенсии
|Из Бурятии в Якутию — фиксированная часть повысится с 10 575,34 р. до 16 269,76 р.
|Пенсионеры, переезжающие в регионы с более высоким ПМ
|Пенсия увеличивается
|Повышение до нового регионального прожиточного минимума
|Из Калужской обл. в Подмосковье — пенсия увеличится с 12 758 р. до 15 735 р.
|Работающие пенсионеры
|Пенсия не изменится
|Не получают доплаты до прожиточного минимума, пенсия выше ПМ
|Пенсия останется неизменной вне зависимости от региона
|Пенсионеры с достаточным северным стажем
|Пенсия не изменится
|Сохраняют повышенную пенсию независимо от места жительства при наличии стажа (не менее 15 лет на Севере)
|Кроме того, сохраняют надбавку на фиксированную часть пенсии
|Пенсионеры с сельской пенсией
|Пенсия не изменится
|При наличии 30 лет стажа на сельхозпредприятии доплата 25% от фиксированной части сохраняется
|Доплата в 2025 году — около 2 000 р., фиксированная часть — около 10 000 р.
Даже переехав с Севера в южные регионы, пенсионер с достаточным северным стажем продолжит получать свою повышенную пенсию.
Важно помнить, что условия получения северной пенсии включают определенный страховой стаж и стаж работы в северных регионах.
Таким образом, при планировании переезда пенсионерам крайне важно заранее изучить особенности пенсионного обеспечения в регионе предполагаемого проживания, чтобы избежать неприятных финансовых сюрпризов.