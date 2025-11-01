Пенсия на чемоданах: кто выиграет, а кто проиграет от смены прописки

Смена места жительства для пенсионеров — явление распространенное. Кто-то стремится к родным, другие выбирают более теплые регионы или городскую суету вместо сельского спокойствия.

Однако, переезд может иметь неожиданные последствия для размера пенсии, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. О нюансах, которые следует учесть, и способах сохранения привычного уровня дохода, рассказали эксперты.

Как Социальный Фонд узнает о переезде

При смене места работы, как правило, работодатель сам заботится о переводе пенсионных выплат. Однако, при переезде на постоянное место жительства, пенсионеру самому необходимо уведомить Социальный Фонд России (СФР) и инициировать перевод выплатного дела.

Это можно сделать несколькими способами: лично в отделении ПФР, через МФЦ, в личном кабинете СФР или на портале Госуслуг. Пенсия по новому адресу начнет начисляться с первого числа месяца, следующего за подачей заявления.

Когда пенсия может уменьшиться: столичные надбавки и северные коэффициенты

Переезд из Москвы: Московские пенсионеры, прожившие в столице более 10 лет, часто получают доплату до городского социального стандарта. В 2025 году минимальная московская пенсия составляет 25 850 рублей.

При переезде в другой регион, даже в ближайшее Подмосковье, где прожиточный минимум ниже (19 302 рублей в 2025 году), столичная надбавка прекращается.

Пенсия начнет начисляться по правилам нового региона, что может привести к существенному уменьшению дохода.

Даже те, кто прописан в Москве менее 10 лет и получает доплату до московского минимума, могут столкнуться с сокращением выплат при переезде в регион с более низким прожиточным минимумом.

Переезд с Севера

Жизнь в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сопряжена с повышенными пенсиями, которые могут быть обусловлены либо достаточным северным стажем, либо применением районного коэффициента.

Если пенсия была назначена с учетом районного коэффициента, а пенсионер переезжает в регион, где этот коэффициент ниже или вовсе отсутствует, фиксированная выплата к пенсии будет установлена без него.

Это означает потерю права на повышенную северную пенсию. Например, при переезде из Магаданской области в Приморский край фиксированная часть пенсии может уменьшиться с 13 829,30 до 9 761,86 рублей.

Регионы с низким прожиточным минимумом

Размер пенсии для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально, но для неработающих пенсионеров она не может быть ниже регионального прожиточного минимума (ПМ).

Если пенсионер переезжает из региона с высоким ПМ в регион с более низким, его пенсия может снизиться. Так, переезд из Ямало-Ненецкого АО (ПМ 24 294 рубля) в Тульскую область (ПМ 17 733 рублей) приведет к уменьшению пенсии.

Когда пенсия может увеличиться: обратные сценарии

Обратные ситуации также возможны. Пенсия может вырасти, если:

Возвращение в Москву: Если пенсионер, ранее проживший в столице более 10 лет, возвращается, он вновь получает право на московскую доплату.

Регион с более высоким коэффициентом: Переезд в местность с более высоким районным коэффициентом, например, из Бурятии в Якутию, может повысить фиксированную часть пенсии.

Регион с более высоким прожиточным минимумом: Смена места жительства на регион с более высоким прожиточным минимумом, например, из Калужской области в Подмосковье, приведет к увеличению пенсии.

Пенсия без изменений: работающие пенсионеры и «северный» стаж

В большинстве случаев размер пенсии не изменится, если:

Пенсионер работает: Работающие пенсионеры не получают социальные доплаты до прожиточного минимума, поэтому их пенсия остается неизменной независимо от места жительства.

Пенсия выше прожиточного минимума: Пенсионеры, чья пенсия изначально превышает региональный ПМ, и те, кто переезжает между регионами без районного коэффициента, также не заметят изменений.

Достаточный северный или сельский стаж: Пенсионеры, отработавшие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях, сохраняют повышенную пенсию независимо от места жительства. Это же касается и тех, кто имеет 30 лет стажа на сельхозпредприятиях и получает сельскую пенсию.

Категория пенсионеров Изменение пенсии после переезда Причины и особенности Примеры и комментарии Пенсионеры из Москвы (проживание >10 лет) Пенсия уменьшается Потеря столичной доплаты до городского социального стандарта (25 850 р. в 2025) при переезде в регион с более низким ПМ Переезд в Подмосковье (ПМ 19 302 р.) — прекращение надбавки Пенсионеры из Москвы (проживание <10 лет) Пенсия уменьшается Потеря доплаты до минимума пенсионера Москвы (ниже городского стандарта) при переезде в регион с меньшим ПМ Пенсионеры с северной пенсией Пенсия уменьшается или не изменяется Потеря районного коэффициента при переезде из Крайнего Севера в регион без или с меньшим РК Из Магаданской обл. в Приморский край — фиксированная часть снижается с 13 829,30 р. до 9 761,86 р. Пенсионеры из регионов с низким прожиточным минимумом Пенсия может уменьшиться Пенсия неработающих не может быть ниже ПМ региона, при переезде в регион с меньшим ПМ доходы уменьшаются Из Ямало-Ненецкого АО (ПМ 24 294 р.) в Тульскую обл. (ПМ 17 733 р.) — пенсия снизится Пенсионеры, возвращающиеся в Москву Пенсия увеличивается Возврат с постоянной пропиской (более 10 лет) восстанавливает право на московскую доплату Пенсионеры, переезжающие в регионы с выше РК Пенсия увеличивается Более высокий районный коэффициент увеличивает фиксированную часть пенсии Из Бурятии в Якутию — фиксированная часть повысится с 10 575,34 р. до 16 269,76 р. Пенсионеры, переезжающие в регионы с более высоким ПМ Пенсия увеличивается Повышение до нового регионального прожиточного минимума Из Калужской обл. в Подмосковье — пенсия увеличится с 12 758 р. до 15 735 р. Работающие пенсионеры Пенсия не изменится Не получают доплаты до прожиточного минимума, пенсия выше ПМ Пенсия останется неизменной вне зависимости от региона Пенсионеры с достаточным северным стажем Пенсия не изменится Сохраняют повышенную пенсию независимо от места жительства при наличии стажа (не менее 15 лет на Севере) Кроме того, сохраняют надбавку на фиксированную часть пенсии Пенсионеры с сельской пенсией Пенсия не изменится При наличии 30 лет стажа на сельхозпредприятии доплата 25% от фиксированной части сохраняется Доплата в 2025 году — около 2 000 р., фиксированная часть — около 10 000 р.

Даже переехав с Севера в южные регионы, пенсионер с достаточным северным стажем продолжит получать свою повышенную пенсию.

Важно помнить, что условия получения северной пенсии включают определенный страховой стаж и стаж работы в северных регионах.

Таким образом, при планировании переезда пенсионерам крайне важно заранее изучить особенности пенсионного обеспечения в регионе предполагаемого проживания, чтобы избежать неприятных финансовых сюрпризов.