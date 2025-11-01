Городовой / Общество / Ай-на-нэ-на-нэ тест: проверьте, не является ли ваша фамилия цыганской
Ай-на-нэ-на-нэ тест: проверьте, не является ли ваша фамилия цыганской

Опубликовано: 1 ноября 2025 15:30
Ай-на-нэ-на-нэ тест: проверьте, не является ли ваша фамилия цыганской
Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966)

Поверьте, вы могли даже не подозревать о таком родстве.

Цыганские фамилии в России часто выглядят как вполне привычные «русские» — и именно в этом их сила. Народ, который прошёл путь от Индии до окраин Российской империи, подстраивался под местные языки так ловко, что к XIX веку многие фамилии полностью растворились среди общерусских.

Цыганские роды изначально не имели фамилий — только имена и клички, привязанные к ремеслу или характеру. Но когда общины переходили через Прибалтику, украинские земли и Молдавию, они начали брать местные фамилии — просто чтобы легче жить под властью империи.

Так появились «русские» фамилии, которые на деле цыганские по корням: Балыков, Федулов, Шепелев, Трофимов, Алексеев, Гордеев, Ефремов, Николаев, Дементьев, Савельев, Климов — огромный пласт имён, которые закрепились за цыганскими семьями ещё в XVIII–XIX веках.

Родовые прозвища исчезли, а вот фамилии остались — и передавались как способ «вписаться» в официальную систему Российской империи. Так и получилось, что часть привычных русских фамилий выросла вовсе не из новгородских вотчин, а из многовекового пути народа, который менял страны быстрее, чем европейские границы.

Автор:
Игорь Мустафин
