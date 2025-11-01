РЖД усложнили жизнь путешественников: в плацкарте больше не выдают постельное бесплатно

РЖД тихо изменили правила: теперь при покупке билета в плацкарт пассажир обязан вручную отметить, нужно ему постельное бельё или нет. Автоматической галочки больше нет — хочешь спать по-человечески, докупай услугу отдельно.
Всё это касается только плацкарта: именно там бельё не входит в стоимость проезда и стоит 208 рублей. В купе, СВ и люксе отказаться невозможно — там его включают в билет по умолчанию, нравится тебе это или нет.
Если в плацкарте бельё не купить, то и спального набора не дадут — ни матраса, ни подушки, ни одеяла. По санитарным правилам пользоваться ими без постельного нельзя.
При этом базовый набор бесплатных вещей остаётся прежним: багаж до 35 кг, туалеты на вокзалах, ремни безопасности, мыло, бумага, швейный набор, стаканы, настольные игры. Но комфорт теперь всё больше зависит от того, готов ли пассажир доплачивать за каждую опцию.