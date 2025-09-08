Городовой / Общество / Этот вопрос о черешне петербуржцы стесняются задавать врачам: почему после ягоды вздувается живот
Этот вопрос о черешне петербуржцы стесняются задавать врачам: почему после ягоды вздувается живот

Опубликовано: 8 сентября 2025 12:33
Фото: Городовой.ру

Несмотря на это оторваться от алых плодов невозможно.

Лето — время черешни, но не у всех оно проходит без последствий. Некоторые едва съедят горсть спелых ягод — и живот тут же становится как барабан. «Городовой» выяснил у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, почему так происходит и как этого избежать.

«А черешня, несмотря на свою пользу, может у некоторых людей, особенно при избыточном употреблении, вызывать негативные качества и дискомфорт в кишечнике».

Причин несколько. Во-первых, черешня богата пищевыми волокнами. Это, конечно, полезно — они стимулируют перистальтику, то есть работу кишечника. Но если с этим переборщить, особенно на голодный желудок или в сочетании с другими фруктами, в животе будет ураган.

Во-вторых, в черешне много фруктозы — это натуральный сахар, который не у всех хорошо усваивается. Вдобавок ягода содержит сорбитол — сахарный спирт, который сам по себе может вызывать повышенное газообразование и даже диарею, особенно в больших дозах.

«Также в черешне содержится сахарный спирт сорбитол, вызывающий повышенное газообразование и диарею при употреблении в большом количестве».

Есть и неожиданный фактор: природные дрожжи, живущие на сладкой кожице. Если черешню не промыть тщательно, они попадают в кишечник и могут спровоцировать усиленное брожение.

«На поверхности часто присутствуют любящие сахар, природные дрожжи, которые, попадая в кишечник вместе с ягодами, тоже могут усиливать процессы брожения».

Кроме того, возможна индивидуальная пищевая непереносимость. Это не аллергия, а скорее особенность реакции ЖКТ. Поэтому важно наблюдать за собой и не есть черешню тазиками, как бы ни хотелось.

Чтобы избежать проблем, Русакова советует:

  • тщательно мыть ягоды;
  • не переедать — разовая порция не больше 200 граммов;
  • не совмещать черешню с другими сладостями и фруктами;
  • при склонности к вздутию выбирать жёлтые сорта — в них меньше сахара.

Вывод простой: черешня — это радость, но только в меру и с умом.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
