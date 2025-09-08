Этот вопрос о черешне петербуржцы стесняются задавать врачам: почему после ягоды вздувается живот

Новости по теме

«Не стоит ориентироваться на цвет»: как выбрать самую вкусную черешню

Перейти

«Зоопарк в кишках»: как квас помогает наладить работу кишечника и избавиться от пищевых зависимостей

Перейти

Черешня каждый день: как выбрать ягоду и сколько съесть, чтобы не пожалеть

Перейти

«Золотая» черешня: почему в Петербурге килограмм ягод стоит 550 рублей и откуда ее везут

Перейти

Получаем максимум пользы и удовольствия: как выбрать лучшую клубнику и черешню в Петербурге

Перейти