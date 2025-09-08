Старые трамваи: ностальгия, скрип и медленный ритм Петербурга

Несмотря на все свои недостатки с точки зрения современного комфорта, старые трамваи сохраняют свою артистическую ценность и шарм.

Петербургские трамваи — это не только современный транспорт, но и живая история города. Наряду с новыми, бесшумными и комфортными вагонами, по улицам до сих пор курсируют трамваи старых моделей.

Для кого-то они — символ устаревания, а для кого-то — воплощение ностальгии, часть той самой петербургской атмосферы, которая не терпит спешки.

ЛМ-68М и другие ветераны

Самым узнаваемым символом «старых» трамваев в Петербурге, пожалуй, является модель ЛМ-68М (Ленинградский Моторный, 1968 года, модифицированный), а также более поздние ЛВС-86 (Ленинградский Вагон Сочлененный, 1986 года).

Эти вагоны проектировались и производились в Ленинграде (на Петербургском трамвайно-механическом заводе), и многие из них до сих пор на ходу.

Особенности поездки в старом трамвае

Скрип и грохот: характерный звук старых трамваев — это стук колес на стыках рельсов, скрип подвески, грохот при торможении и разгоне. Это не самый комфортный, но очень узнаваемый «саундтрек» города.

Вибрация: поездка может быть довольно тряской, особенно на не самых идеальных путях.

Тепловой режим: зимой в них может быть прохладно, а летом — душно, так как системы кондиционирования отсутствуют.

Высокий пол: в отличие от современных низкопольных трамваев, в старые вагоны нужно подниматься по ступенькам, что создает трудности для маломобильных пассажиров и родителей с колясками.

Особая атмосфера: интерьер старых вагонов, сиденья, поручни — всё это вызывает ассоциации с прошлыми десятилетиями. Здесь еще можно встретить кондуктора, продающего билеты, что почти не осталось в новых вагонах.

Ностальгия и медленный ритм

Для многих петербуржцев поездка в старом трамвае — это погружение в прошлое. Он напоминает о детстве или юности, о тех временах, когда город был другим, а ритм жизни — более неспешным.

Старый трамвай не спешит. Он едет, скрипит, останавливается, давая возможность разглядеть детали улиц, на которые в быстром автобусе или в метро просто не обращаешь внимания.

Это транспорт для тех, кто не торопится и готов насладиться процессом перемещения, а не только его результатом.