От конфет на развес отвернет навсегда: вот о чем молчат продавцы супермаркетов

Покупатели никогда бы не стали брать конфеты на развес в супермаркетах, если бы знали неприятную правду. Аппетит пропадает моментально. Вся проблема в том, что в больших торговых сетях трудно уследить за тем, что происходит с товаром.

Автор Дзен-канала «Готовлю Дома Готовлю Вкусно» своими глазами наблюдала следующую картину: наглая старушка открывала конфеты и тщательно принюхивалась к каждой. Примерив на себя роль ищейки, она обошла не один контейнер, а в один момент россиянке даже показалось, что женщина пробует изделия на язык.

«Я что, покупаю облизанные конфеты?! Ну уж нет, это выше моего понимания! Тем более знающие люди шепнули мне, что ушлые продавцы перемешивают свежие конфеты с теми, чей срок истек», — поделилась блогер.

Источник фото: Фото Винисиуса «amnx» Амано на Unsplash