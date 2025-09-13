Городовой / Общество / От сосисок «Папа может» до йогурта Danone: в этих продуктах с прилавков содержатся насекомые
От сосисок «Папа может» до йогурта Danone: в этих продуктах с прилавков содержатся насекомые

Опубликовано: 13 сентября 2025 14:46
еда
От сосисок «Папа может» до йогурта Danone: в этих продуктах с прилавков содержатся насекомые
Фото: Городовой.ру

Создатели знают и уведомляют от этом на этикетке. Вот как расшифровать.

Добавка Е120, известная как кармин, давно и прочно живёт в наших продуктах, даже если большинство не догадывается, что едят... насекомых!

Это натуральный краситель, разрешённый в России с начала 90-х, и именно он придаёт еду аппетитные розовые, красные, пурпурные, малиновые и оранжевые оттенки.

Кармин делают из самок кошенили — мелких насекомых из рода червецов. Их целиком перерабатывают, чтобы получить карминовую кислоту, из которой и делают красители. Та самая красивая клубничная прослойка в йогурте Danone, сочная розовая колбаса и сосиски Папа может», и даже яркие мармеладные мишки — во многом заслуга этих маленьких существ.

Е120 есть в колбасах, йогуртах, газировке, мороженом, мармеладе, леденцах, пирожных и даже некоторых алкогольных напитках. По сути, избежать его почти невозможно.

Добавка считается безопасной, но есть нюанс: аллергикам, детям и пожилым людям употреблять продукты с Е120 врачи советуют осторожно.

Интересно, что в отличие от экзотических деликатесов вроде касу марцу — сыра с живыми личинками, запрещённого к продаже во многих странах, — кармин едят все и делают это ежедневно. Так что если клубничный йогурт, конфета или «Папа может» выглядят особенно ярко — теперь вы знаете, кого за это благодарить.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
