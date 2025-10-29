Городовой / Общество / Сразу 453 жителя Ленобласти прощаются с аварийными домами: по программе расселения их ждёт новое жильё
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не закрывайте ему веки! Кто смотрит на вас из земли в парке под Петергофом Город
Петербургскому метро не хватает ещё двух депо: что это значит для пассажиров? Общество
Цена короны: на viju выходит «Эна, королева Испании» — жестокую сказку о выживании стоит посмотреть всем Общество
Москва на гребне волны: The Trends 2025 соберет технологическую элиту мира Общество
Вернётся ли Volvo в Петербург: когда в России начнутся продажи Nordcross 001 — брата-близнеца Volvo XC90 Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Сразу 453 жителя Ленобласти прощаются с аварийными домами: по программе расселения их ждёт новое жильё

Опубликовано: 29 октября 2025 06:30
Сразу 453 жителя Ленобласти прощаются с аварийными домами: по программе расселения их ждёт новое жильё
Сразу 453 жителя Ленобласти прощаются с аварийными домами: по программе расселения их ждёт новое жильё
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В городах Всеволожск, Сертолово, Кингисепп, Гатчина и Подпорожье первоочередному расселению подлежат 6,4 тысячи квадратных метров жилья.

В Ленинградской области до завершения 2026 года планируется обеспечить новыми квартирами 453 человека из числа проживающих в домах, признанных аварийными.

Решение о старте следующего этапа программы расселения подписал губернатор региона Александр Дрозденко, о чём он сообщил в своём канале в социальной сети.

Этот этап охватит жильё, относящееся к категории ветхого, в городах Всеволожск, Сертолово, Кингисепп, Гатчина и Подпорожье — всего 6,4 тысячи квадратных метров.

По словам Дрозденко, сейчас готовится очередной блок переселения. Правительство субъекта намерено до конца 2025 года разработать и принять пятилетнюю программу переселения граждан из аварийных домов.

В рамках этого плана рассчитывают переселить 11 тысяч людей и предоставить новые помещения вместо ещё 180 тысяч квадратных метров старых строений.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью