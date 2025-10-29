Сразу 453 жителя Ленобласти прощаются с аварийными домами: по программе расселения их ждёт новое жильё

В Ленинградской области до завершения 2026 года планируется обеспечить новыми квартирами 453 человека из числа проживающих в домах, признанных аварийными.
Решение о старте следующего этапа программы расселения подписал губернатор региона Александр Дрозденко, о чём он сообщил в своём канале в социальной сети.
Этот этап охватит жильё, относящееся к категории ветхого, в городах Всеволожск, Сертолово, Кингисепп, Гатчина и Подпорожье — всего 6,4 тысячи квадратных метров.
По словам Дрозденко, сейчас готовится очередной блок переселения. Правительство субъекта намерено до конца 2025 года разработать и принять пятилетнюю программу переселения граждан из аварийных домов.
В рамках этого плана рассчитывают переселить 11 тысяч людей и предоставить новые помещения вместо ещё 180 тысяч квадратных метров старых строений.