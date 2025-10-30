Без кратеров и на бывшем болоте: почему Марсово поле в Петербурге так называется

Марсово поле — одна из самых знаковых площадей Санкт-Петербурга, но его история куда более многогранна, чем может показаться на первый взгляд.

Изначально это было просто «болотистое место», не имевшее особого значения. Путь к его нынешнему облику и названию был долгим и извилистым, связанным с преобразованиями самого города и его историческими вехами.

Петр I, каналы и осушение: Первые шаги к будущему ансамблю

История Марсова поля началась с основания Петербурга. Тогда это место называлось «Большим лугом».

По приказу Петра I, для осушения территории и улучшения транспортной доступности, с восточной стороны луга прорыли Лебяжий канал, а вдоль западной границы — Красный канал, который впоследствии был засыпан.

Эти водные артерии, соединившие Мойку с Невой, не только осушили землю, но и определили будущие контуры городской застройки. На расчищенном участке раскинулся обширный луг, ставший одной из лучших площадей новой столицы.

«Царицын луг» против «Бога войны»: Как площадь сменила имя и предназначение?

В XVIII веке предпринимались попытки превратить этот луг в прогулочную зону с садами. Однако, после разрушительного наводнения 1777 года, здесь начали проводить военные учения и парады.

Тогда же площадь получила название «Царицын луг», поскольку рядом находился деревянный Летний дворец Елизаветы Петровны.

Переломный момент в истории площади наступил в 1801 году. Именно тогда здесь был установлен памятник Суворову. Скульптор, стремясь увековечить великого полководца, изобразил его в образе Марса — древнеримского бога войны.

Этот символический акт и дал площади новое, военное название — Марсово поле, которое закрепилось за ней навсегда. С тех пор это место стало неотъемлемой частью военной истории и парадной жизни Петербурга.