От супа до десерта: восемь лучших блюд, которые стоит попробовать в Египте

У большинства людей Египет ассоциируется с пирамидами и сфинксами. Но помимо архитектуры, у страны еще и очень богатая национальная кухня. Здесь есть множество сытных блюд, оригинальных напитков и роскошных десертов. Если оказались здесь, обязательно попробуйте местные блюда, чтобы лучше познакомиться с культурой.
Особенности египетской кухни
Большинство блюд отличаются простотой приготовления. Есть как мясные варианты, так и вегетарианские. Здесь используют минимум ингредиентов, но при этом вкусовые сочетания получаются весьма удачные.
А еще в египетской кухне преобладают зерновые и бобы. Во-первых, эти компоненты очень питательные и хорошо насыщают, а, во-вторых, из-за невысокой стоимости они доступны всем слоям населения.
Что нужно попробовать, оказавшись в Египте
Одна из главных жемчужин национальной кухни — это фул медамес. Это вареная на медленном огне фасоль с заправкой из лимонного сока, чеснока и специй. Чаще всего это блюдо едят на завтрак вприкуску с лепешкой.
Таамия — еще одно угощение, которое не оставит туристов равнодушными. Оно очень похоже на фалафель, но готовится не из нута, а из бобов фавы. Внешне это напоминает фрикадельки в панировке, но вкус совсем другой. Подают блюдо как самостоятельно, так и в составе сэндвичей.
Любителям супов стоит попробовать молохию. Этот суп варят из листьев одноименного растения. Основу супа составляет куриный или кроличий бульон. Подают суп с мясом, рисом и хлебом.
Также обратите внимание на хавауши — традиционный плоский хлеб, который пекут на горячих стенах специальной печи. Его подают к большинству блюд в качестве закуски.
Какие напитки и сладости стоит попробовать
В жару обязательно попробуйте тамр хинди. Это освежающий напиток из тамаринда — индийского финика. Он не только хорошо утоляет жажду, но и улучшает пищеварение.
А еще обязательно возьмите на пробу собиу. Это прохладительный коктейль из ячменя, кокосового молока, риса или хлеба. Особым спросом напиток пользуются во время Рамадана — он хорошо восполняет энергию после дневного поста.
Что касается десертов, местные советуют туристам продегустировать лакомство под названием «кунефа». Отчасти оно похоже на пахлаву: тонкие нити теста запекают со слоем сыра и орехами, а после поливают сахарным сиропом и подают, пока десерт не остыл.
Еще одно популярное лакомство — басбуса. Это кекс на основе манки, который поливают сиропом, украшают миндалем и кокосовой стружкой.
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