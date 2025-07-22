От Тупика Ильича до Электропультовцев: что скрывается за необычными названиями Петербурга

Санкт-Петербург всегда славился не только своей богатой историей и красотой, но и довольно странными и порой загадочными названиями улиц и районов.

Некоторые из них звучат настолько необычно, что заставляют задуматься: откуда вообще взялись такие имена? Давайте разберемся в самых интересных и курьезных топонимах города на Неве.

Тупик Ильича и Нижняя Колония: что скрывается за именами?

Тупик Ильича — реальный, хоть и символический «тупик» близ Пушкина, рядом с улицей Возрождения.

А Нижняя Колония в Красносельском районе соседствует со Средней и Верхней — это остатки старинных деревенских наименований, которые сейчас довольно необычны для городской среды.

Есть даже предложения переименовать Нижнюю Колонию в честь Александра Невского, чтобы добавить чуть больше исторической значимости.

Мартышкинское кладбище: загадочные «мартыши» и княжеский зверинец

Это название вызывает много споров и имеет несколько версий происхождения.

Кладбище находится между Петергофом и Ломоносовым, а само имя связали с лодочниками — «мартышами» — которые работали в этих местах, либо с водяными птицами.

Еще есть легенда, что в этих местах был зверинец князя Меншикова, что тоже могло повлиять на название.

Конные Лахты: финно-русский языковой коктейль

Необычны названия 1-я, 2-я и 3-я Конные Лахты. Слово «Конная» происходит от финского «конту», что значит «двор», а «Лахта» на финском означает «залив», пишет Фиеста.

Так что топоним — это своего рода напоминание о присутствии в Петербурге финской культуры.

Улица Политрука Пасечника: память с воинским званием

Это название появилась в честь героя советско-финской войны Артема Пасечника. Тут интересно, что в официальном названии добавили воинское звание «Политрук».

Пасечник погиб в ужасных условиях — после многодневных пыток — и улица носит его имя как дань памяти.

Электропультовцев: современный топоним — спорный выбор

Современные городские топонимы порой пишутся не слишком удобно.

Например, улица Электропультовцев появилась недавним распоряжением губернатора — так назвали проезд вдоль завода «Электропульт».

Название сложное и громоздкое, и у жителей вызывает недоумение. Многие ставят под вопрос, насколько уместно такое название в городской среде.

Если подытожить, можно сказать, что многие странные названия Петербурга — это отражение истории, культурных слоев, легенд и иногда решений властей.

Санкт-Петербург за свою более чем 300-летнюю историю несколько раз менял имя, но все же вернулся к первоначальному варианту. Сам город будто шепчет, что он не такой, как все.