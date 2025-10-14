Леса, краснокнижные животные, горы и комфорт: где в Ленобласти провести осенние каникулы близко и красиво

Осенние каникулы 2025 года — повод устроить короткий, но насыщенный отдых. Ленинградская область каждый год становится одним из самых популярных направлений у россиян на этот период, пишет КП.
Причины понятны: близость к Петербургу, природа, множество уютных коттеджей с банями, и, конечно, настоящая осень с ее яркими красками в лесах и парках.
Почему именно Ленобласть?
Ленинградская область — идеальное место для короткой вылазки на 3-4 дня. За это время можно насладиться природой, сходить в музеи и сделать несколько прогулок по экологическим тропам.
Такой отдых любят и многие горожане, которые не хотят тратить много времени на дорогу, но желают сменить обстановку.
Лучшие экотропы Ленинградской области
Одна из главных природных «фишек» региона — маркированные экотропы. Это специально оборудованные маршруты, по которым удобно и безопасно гулять, любуясь природой, пишет piter.tv.
|Экотропа
|Особенности
|Лесная тропа (Колтушские высоты, поселок Воейково)
|Протяженность 5 км вдоль озер Мальково и Глухое. На тропе есть указатели, деревянные столики, беседки, туалеты и кафе.
|Экотропа заказника «Раковые озера» (пос. Грибное)
|Маршрут длиной 8,3 км пролегает по болотистой местности, где обитает много краснокнижных птиц. Тропа оборудована деревянным настилом и информационными стендами.
|Тропа Хо Ши Мина (памятник природы «Ястребиное озеро» на границе с Карелией)
|Здесь 8 км маршрута с удивительными пейзажами: скальные массивы, гора Парнас высотой 50 м.
|Еловые холмы на Токсовских высотах
|Маршрут проходит через сосновые и еловые леса, песчаные холмы и болотистую растительность на высоте 103 м.
|Гатчинский экомаршрут
|Короткая прогулка 2,5 км по парку «Зверинец» в городе Гатчина с двумя указателями. Поблизости расположен музей-заповедник «Гатчина» с дворцом и парком.
Как подготовиться и что взять?
Для прогулок по экотропам лучше всего выбирать удобную одежду и обувь по сезону. Осень — время, когда погода меняется быстро, так что зонтик и легкая куртка будут кстати, сообщает travelto.ru.
Телефон с загруженными картами поможет не заблудиться, однако на тропах есть указатели, что делает маршруты подходящими и для новичков.