Отдых в Черногории 2024: советы туристам, актуальные цены, маршруты, погода

Этот курорт можно объехать на машине за пару дней.

Черногория — это великолепный пляжный отдых на Адриатическом побережье, изобилие православных монастырей, средневековые достопримечательности, живописные озера и национальные парки. Столица Подгорица и курортная Будва добавляют очарования этой удивительной стране.

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Черногорию выбирают непритязательные туристы, ценящие отдых наедине с природой. Это идеальное место для любителей тишины и покоя, семей с детьми и тех, кто не хочет тратить большие суммы на отпуск. Цены в Черногории достаточно демократичные, а гостеприимство местных жителей и наличие нудистских пляжей делают её привлекательной для широкого круга туристов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Котор, Черногория

Черногория маленькая — за день можно объехать её на машине. Основные регионы и курорты включают:

Будванская Ривьера: Центр туризма Черногории с песчаными пляжами, впечатляющей архитектурой и развлечениями. Главный курорт — Будва, известный своим 2-километровым пляжем из мелкой гальки. Другие популярные курорты: Бечичи, Петровац, Святой Стефан.

Герцегновская Ривьера: Идеально подходит для семейного отдыха с потрясающей природой и хорошими пансионатами. Главные курорты: Герцег-Нови и Тиват.

Ульциньская Ривьера: Известна демократичными отелями, солнечной погодой и базальтовыми пляжами. Основные курорты: Ульцинь и остров Ада-Бояна.

Горнолыжные курорты: Жабляк и Колашин предлагают зимние виды спорта и летние активности.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Тиват, Черногория

Климат Черногории варьируется от умеренно-континентального в центральных районах до средиземноморского на побережье. Лето длительное и жаркое, зима короткая и влажная. Купальный сезон продолжается с конца апреля до конца октября.

Гражданам России виза в Черногорию не нужна, однако страховка все же рекомендуется. Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, но большие суммы лучше задекларировать. Разрешено беспошлинно ввозить 200 сигарет, 1 литр крепких алкогольных напитков и 2 литра вина.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Котор, Черногория

Черногория входит в систему Tax Free Shopping, что позволяет туристам возвращать НДС с покупок. Процесс возврата не самый удобный и требует предъявления документов в магазине при повторном визите.

Для перемещений по стране лучше всего подходят автобусы и автомобили. Автобусы ходят регулярно вдоль побережья, а такси бывают лицензионными и частными. Также популярны водные такси между прибрежными городами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Водное такси в Черногории

Аренда авто в Черногории стоит от 30 до 250 EUR в день. Дороги безопасны, но стоит быть осторожным на горных серпантинах. Парковка в основном бесплатная, но в популярных туристических центрах могут возникнуть проблемы с местами.

Черногория — это прекрасное место для тех, кто ищет качественный отдых по доступным ценам, наслаждаясь великолепной природой и гостеприимством местных жителей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Черногория

В Черногории функционируют три основных оператора мобильной связи: T-Mobile, Promonte и M. Их офисы можно найти во всех крупных городах страны. Сим-карты продаются в киосках с прессой, сувенирных и продуктовых магазинах. После покупки на счет автоматически зачисляется сумма, равная стоимости сим-карты. Пополнить баланс можно с помощью пластиковых карт с секретным кодом, совершив моментальный платеж в супермаркетах или через терминалы оплаты. Последний способ наиболее удобен, так как многие терминалы имеют русскоязычный интерфейс.

Все мобильные операторы Черногории поддерживают сеть 3G, что обеспечивает доступ к интернету в большинстве городов. В горах связь может быть нестабильной. В кафе, ресторанах и гостиницах туристических зон почти всегда есть бесплатный Wi-Fi. Пароль для доступа можно получить у сотрудников заведения.

Для тех, кто предпочитает мобильный интернет, доступен вариант с USB-модемом, который можно приобрести в офисах мобильных операторов. Для оформления потребуется загранпаспорт.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Будва, Черногория

Черногорская индустрия туризма активно развивается. В любом курортном городе можно найти как роскошные пятизвездочные отели, так и более бюджетные трехзвездочные гостиницы или гостевые дома.

Большинство роскошных отелей сосредоточено в Будве, Которе и на курорте Святой Стефан. Для тех, кто ищет более бюджетные варианты, доступны хорошие трехзвездочные отели по всей стране. В Ульцине цены на размещение особенно низкие.

Многие семьи или компании предпочитают арендовать апартаменты. Апарт-отели распространены на всех черногорских курортах. Один из самых популярных видов размещения — виллы, которые могут находиться на удалении от моря (от 100 до 500 м) и зачастую без магазинов поблизости.

Цены на отели зависят от их расположения и категории. Средняя стоимость за ночь:

Гостевой дом: от 3300 рублей

Отель 3*: от 4200 рублей

Отель 4*: от 7000 рублей

Отель 5*: от 11 200 рублей

В пик сезона цены могут быть выше, но заранее мониторинг предложений поможет найти выгодные варианты.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Свети-Стефан, Черногория

В Черногории в ходу евро (EUR). Банки работают с понедельника по пятницу: Национальный банк — с 10:30 до 14:00, коммерческие банки — с 8:00 до 15:00 (в пятницу до 13:00). По субботам банки закрыты. В центре Подгорицы и в курортных зонах обменные пункты работают и по выходным.

Гостиницы и рестораны включают наценку за обслуживание в счет, но принято оставлять чаевые в размере 10 % или округлять счет. Чаевые обычно передают лично, что часто сопровождается искренней благодарностью и даже подарком в виде рюмочки ракии.

Обмен валюты вне официальных учреждений карается штрафом. Курс может значительно различаться в разных обменных пунктах, поэтому выгоднее менять деньги в Народном банке Черногории.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Котор, Черногория

В Черногории два международных аэропорта: в Подгорице и Тивате. До пандемии COVID-19 прямые рейсы из Москвы выполнялись Ural Airlines, S7 и «Аэрофлотом». Летом летали чартеры по маршрутам Москва — Тиват и Москва — Подгорица. Также доступны рейсы с пересадкой от «Австрийских авиалиний» и Air Serbia, причем у сербской авиакомпании более низкие цены.

Черногория предлагает разнообразные пляжи протяженностью 73 км, от песчаных на юге до бетонных платформ на северо-западе. Платные и бесплатные пляжи, многолюдные и уединенные, для «текстильщиков» и нудистов — здесь каждый найдет что-то по душе. Аренда зонтиков и лежаков стоит 5-10 EUR в день, постояльцы четырех- и пятизвездочных отелей пользуются ими бесплатно.

Полезные советы

После прибытия в Черногорию необходимо зарегистрироваться в течение суток в региональной туристической организации. Если вы остановились в отеле, эта процедура возлагается на принимающую сторону. Незарегистрированным туристам грозит штраф в 200 EUR.

Безопасность в стране на высоком уровне, но в людных местах возможны случаи карманных краж. Курение в общественных местах запрещено, хотя на практике этот закон часто игнорируется.

Фотографировать можно почти все, но у стратегически важных объектов установлены знаки, запрещающие съемку.

Экстренные номера телефонов

Посольство России в Подгорице: ул. Велисе Мугосе, 1; тел.: 272-460; montenegro.mid.ru

Полиция: 92

Пожарная охрана: 93

Скорая помощь: 94

Помощь на автодорогах: 987

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Плоче, Черногория

Прямых рейсов из России в Черногорию нет уже более четырех лет. Вместо быстрого перелета приходится выбирать вариант с пересадкой. Air Serbia предлагает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи до Белграда, а оттуда всего 40 минут на самолете до Черногории. Специальные короткие пересадки делают путешествие максимально удобным.

Стоимость билетов варьируется от 50 000 до 60 000 рублей на человека. Самостоятельные поездки в Черногорию могут казаться дорогими именно из-за стоимости авиабилетов, но акции Air Serbia могут значительно снизить расходы. Пересадка в Белграде позволяет провести время в городе, а затем продолжить путешествие до Подгорицы.

Где найти авиабилеты

Авиабилеты с оплатой в рублях и российскими картами можно найти на Aviasales. Иногда можно найти очень выгодные предложения, как, например, рейс Air Serbia за 12 600 рублей туда-обратно.

Туристический сбор

Виза в Черногорию для граждан России не требуется, но необходимо оплатить туристический сбор: около €1,5 в сутки с каждого взрослого, дети до 12 лет освобождены от сбора, а от 12 до 18 лет — платят €0,5.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аэропорт в Подгорице, Черногория

Цены на отдых в Черногории остаются довольно демократичными. Проведем точный расчет расходов среднестатистического туриста.

Стоимость туров Минимальная путевка в июле на 7 дней для двоих в Будву стоит 90 000 рублей. Самостоятельное планирование тура на 7 дней для двоих в Будву Перелет туда-обратно : от 60 000 рублей с Air Serbia или через Стамбул с Pegasus на человека.

: от 60 000 рублей с Air Serbia или через Стамбул с Pegasus на человека. Трансфер (туда-обратно) : 4400 рублей из Тивата или 6300 рублей из Подгорицы.

: 4400 рублей из Тивата или 6300 рублей из Подгорицы. Страховка (на Cherehapa) : 1400 рублей.

: 1400 рублей. Жилье (самые дешевые апартаменты) : 15 000 рублей.

: 15 000 рублей. Туристический сбор : 2000 рублей.

: 2000 рублей. Итого: 145 000 рублей.

Для покрытия расходов на еду, сувениры и другие непредвиденные траты рекомендуется закладывать в бюджет около €60 на двоих в день. Естественно, каждая статья расходов может быть изменена в зависимости от ваших предпочтений и потребностей.

Таким образом, отдых в Черногории остается доступным для различных категорий туристов, предлагая гибкость в планировании и возможности для экономии.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж на острове Святого Николая, Черногория

В Черногории можно вкусно поесть даже с минимальными затратами. Фастфуд представлен уличными ларьками, где готовят вкусные бургеры. Цена за бургер составляет €2,5-3. В стране нет McDonald's, KFC и других западных сетей, но местные пекарни предлагают свежую выпечку с утра.

Бурек с мясом или сыром: €1,6

Круассан: €0,8-1

В небольших кафе перекус на двоих обойдется в €18.

Пицца: €8-15

Паста: €8-12

Пиво, 0.5 л: €2-3

Плескавица: €7-10

Гирос или кебаб: €2,5-4

Рестораны

Обед в ресторане на троих стоит около €40.

Мясная чорба: €3,3-5

Рыбная чорба: €3,5-5

Салат: €3,5-5

Плескавица с гарниром: €10

Ассорти из морепродуктов: €30

Десерт: €3,5-4,5

Домашнее вино: €14-17 за литр

Рекомендуемые заведения

Ресторан «Три Липы» в Герцег-Нови.

Kuzina в Будве.

Moritz Eis для мороженого в Будве и Тивате.

Цены на продукты в Черногории

Продукты можно купить в супермаркетах Aroma, Idea и Voli. Примерные цены:

Хлеб: €0,8

Молоко, 1 л: €0,9-1,7

Помидоры, 1 кг: €1,65-2

Макароны Barilla, 500 г: €1,2-1,7

Оливковое масло, 0.5 л: €11-16

Яйца, 10 шт: €2,1-2,5

Вино красное: €3-19

Пиво, 0.5 л: €0,85-1,55

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Будва, Черногория

Пляжи Черногории разнообразны: песчаные, галечные и бетонные. Аренда лежаков и зонтов стоит €10-15 в день. Популярные экскурсии:

Каньоны рек Тара и Морача: €60

Прогулка по Боко-Которской бухте: €30-40

Святыни Цетинье и Ловчен: €60

Скадарское озеро: €50

Дубровник (Хорватия): €45

Албания: €45

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Скадарское озеро, Черногория

Погода в Черногории варьируется в зависимости от времени года. Чтобы выбрать наиболее комфортное время для отпуска, ознакомьтесь с погодными условиями по месяцам.

Месяц Днем Ночью Море Сезон Январь +12°C +2…+4°C +14°C Горнолыжный Февраль +12…+13°C +3…+5°C +14°C Горнолыжный Март +14…+15°C +4…+7°C +14°C Горнолыжный Апрель +18…+19°C +7…+10°C +15°C Май +22…+23°C +11…+13°C +18°C Пляжный Июнь +25…+26°C +15…+17°C +21°C Пляжный Июль +27…+29°C +17…+19°C +24°C Пляжный Август +27…+29°C +16…+19°C +25°C Пляжный Сентябрь +25…+26°C +14…+16°C +23°C Пляжный Октябрь +20…+22°C +10…+13°C +20°C Пляжный Ноябрь +16…+17°C +6…+9°C +17°C Декабрь +13…+14°C +3…+6°C +15°C Горнолыжный

Чтобы спланировать комфортный отдых, обратите внимание на эти данные. В зимние месяцы Черногория подходит для горнолыжного отдыха, а с мая по октябрь — для пляжного сезона.

Отдых в Черногории — это отличное сочетание доступных цен и разнообразных возможностей для туристов. Независимо от того, выберете ли вы организованный тур или самостоятельное путешествие, страна предлагает комфортные условия и гостеприимную атмосферу.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru