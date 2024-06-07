Отдых в Черногории 2024: советы туристам, актуальные цены, маршруты, погода

Черногория — это великолепный пляжный отдых на Адриатическом побережье, изобилие православных монастырей, средневековые достопримечательности, живописные озера и национальные парки. Столица Подгорица и курортная Будва добавляют очарования этой удивительной стране.
Содержание:
- Для кого подходит Черногория
- Курорты и регионы Черногории
- Климат
- Виза и таможня
- Tax Free
- Как добраться
- Транспорт
- Аренда автомобиля
- Связь и интернет в Черногории
- Отели в Черногории
- Валюта и банковские услуги
- Пляжи Черногории
- Цены на авиабилеты в Черногорию
- Цены на отдых в Черногории: детальный расчет
- Экскурсии и развлечения
- Цены на еду в Черногории
- Погода в Черногории по месяцам
Для кого подходит Черногория
Черногорию выбирают непритязательные туристы, ценящие отдых наедине с природой. Это идеальное место для любителей тишины и покоя, семей с детьми и тех, кто не хочет тратить большие суммы на отпуск. Цены в Черногории достаточно демократичные, а гостеприимство местных жителей и наличие нудистских пляжей делают её привлекательной для широкого круга туристов.
Котор, Черногория
Курорты и регионы Черногории
Черногория маленькая — за день можно объехать её на машине. Основные регионы и курорты включают:
Будванская Ривьера: Центр туризма Черногории с песчаными пляжами, впечатляющей архитектурой и развлечениями. Главный курорт — Будва, известный своим 2-километровым пляжем из мелкой гальки. Другие популярные курорты: Бечичи, Петровац, Святой Стефан.
Герцегновская Ривьера: Идеально подходит для семейного отдыха с потрясающей природой и хорошими пансионатами. Главные курорты: Герцег-Нови и Тиват.
Ульциньская Ривьера: Известна демократичными отелями, солнечной погодой и базальтовыми пляжами. Основные курорты: Ульцинь и остров Ада-Бояна.
Горнолыжные курорты: Жабляк и Колашин предлагают зимние виды спорта и летние активности.
Тиват, Черногория
Климат
Климат Черногории варьируется от умеренно-континентального в центральных районах до средиземноморского на побережье. Лето длительное и жаркое, зима короткая и влажная. Купальный сезон продолжается с конца апреля до конца октября.
Виза и таможня
Гражданам России виза в Черногорию не нужна, однако страховка все же рекомендуется. Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, но большие суммы лучше задекларировать. Разрешено беспошлинно ввозить 200 сигарет, 1 литр крепких алкогольных напитков и 2 литра вина.
Котор, Черногория
Tax Free
Черногория входит в систему Tax Free Shopping, что позволяет туристам возвращать НДС с покупок. Процесс возврата не самый удобный и требует предъявления документов в магазине при повторном визите.
Транспорт
Для перемещений по стране лучше всего подходят автобусы и автомобили. Автобусы ходят регулярно вдоль побережья, а такси бывают лицензионными и частными. Также популярны водные такси между прибрежными городами.
Водное такси в Черногории
Аренда автомобиля
Аренда авто в Черногории стоит от 30 до 250 EUR в день. Дороги безопасны, но стоит быть осторожным на горных серпантинах. Парковка в основном бесплатная, но в популярных туристических центрах могут возникнуть проблемы с местами.
Черногория — это прекрасное место для тех, кто ищет качественный отдых по доступным ценам, наслаждаясь великолепной природой и гостеприимством местных жителей.
Черногория
Связь и интернет в Черногории
В Черногории функционируют три основных оператора мобильной связи: T-Mobile, Promonte и M. Их офисы можно найти во всех крупных городах страны. Сим-карты продаются в киосках с прессой, сувенирных и продуктовых магазинах. После покупки на счет автоматически зачисляется сумма, равная стоимости сим-карты. Пополнить баланс можно с помощью пластиковых карт с секретным кодом, совершив моментальный платеж в супермаркетах или через терминалы оплаты. Последний способ наиболее удобен, так как многие терминалы имеют русскоязычный интерфейс.
Все мобильные операторы Черногории поддерживают сеть 3G, что обеспечивает доступ к интернету в большинстве городов. В горах связь может быть нестабильной. В кафе, ресторанах и гостиницах туристических зон почти всегда есть бесплатный Wi-Fi. Пароль для доступа можно получить у сотрудников заведения.
Для тех, кто предпочитает мобильный интернет, доступен вариант с USB-модемом, который можно приобрести в офисах мобильных операторов. Для оформления потребуется загранпаспорт.
Будва, Черногория
Отели в Черногории
Черногорская индустрия туризма активно развивается. В любом курортном городе можно найти как роскошные пятизвездочные отели, так и более бюджетные трехзвездочные гостиницы или гостевые дома.
Большинство роскошных отелей сосредоточено в Будве, Которе и на курорте Святой Стефан. Для тех, кто ищет более бюджетные варианты, доступны хорошие трехзвездочные отели по всей стране. В Ульцине цены на размещение особенно низкие.
Многие семьи или компании предпочитают арендовать апартаменты. Апарт-отели распространены на всех черногорских курортах. Один из самых популярных видов размещения — виллы, которые могут находиться на удалении от моря (от 100 до 500 м) и зачастую без магазинов поблизости.
Цены на отели зависят от их расположения и категории. Средняя стоимость за ночь:
- Гостевой дом: от 3300 рублей
- Отель 3*: от 4200 рублей
- Отель 4*: от 7000 рублей
- Отель 5*: от 11 200 рублей
В пик сезона цены могут быть выше, но заранее мониторинг предложений поможет найти выгодные варианты.
Свети-Стефан, Черногория
Валюта и банковские услуги
В Черногории в ходу евро (EUR). Банки работают с понедельника по пятницу: Национальный банк — с 10:30 до 14:00, коммерческие банки — с 8:00 до 15:00 (в пятницу до 13:00). По субботам банки закрыты. В центре Подгорицы и в курортных зонах обменные пункты работают и по выходным.
Гостиницы и рестораны включают наценку за обслуживание в счет, но принято оставлять чаевые в размере 10 % или округлять счет. Чаевые обычно передают лично, что часто сопровождается искренней благодарностью и даже подарком в виде рюмочки ракии.
Обмен валюты вне официальных учреждений карается штрафом. Курс может значительно различаться в разных обменных пунктах, поэтому выгоднее менять деньги в Народном банке Черногории.
Котор, Черногория
Как добраться
В Черногории два международных аэропорта: в Подгорице и Тивате. До пандемии COVID-19 прямые рейсы из Москвы выполнялись Ural Airlines, S7 и «Аэрофлотом». Летом летали чартеры по маршрутам Москва — Тиват и Москва — Подгорица. Также доступны рейсы с пересадкой от «Австрийских авиалиний» и Air Serbia, причем у сербской авиакомпании более низкие цены.
Пляжи Черногории
Черногория предлагает разнообразные пляжи протяженностью 73 км, от песчаных на юге до бетонных платформ на северо-западе. Платные и бесплатные пляжи, многолюдные и уединенные, для «текстильщиков» и нудистов — здесь каждый найдет что-то по душе. Аренда зонтиков и лежаков стоит 5-10 EUR в день, постояльцы четырех- и пятизвездочных отелей пользуются ими бесплатно.
Полезные советы
После прибытия в Черногорию необходимо зарегистрироваться в течение суток в региональной туристической организации. Если вы остановились в отеле, эта процедура возлагается на принимающую сторону. Незарегистрированным туристам грозит штраф в 200 EUR.
Безопасность в стране на высоком уровне, но в людных местах возможны случаи карманных краж. Курение в общественных местах запрещено, хотя на практике этот закон часто игнорируется.
Фотографировать можно почти все, но у стратегически важных объектов установлены знаки, запрещающие съемку.
Экстренные номера телефонов
Посольство России в Подгорице: ул. Велисе Мугосе, 1; тел.: 272-460; montenegro.mid.ru
Полиция: 92
Пожарная охрана: 93
Скорая помощь: 94
Помощь на автодорогах: 987
Пляж Плоче, Черногория
Цены на авиабилеты в Черногорию
Прямых рейсов из России в Черногорию нет уже более четырех лет. Вместо быстрого перелета приходится выбирать вариант с пересадкой. Air Serbia предлагает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи до Белграда, а оттуда всего 40 минут на самолете до Черногории. Специальные короткие пересадки делают путешествие максимально удобным.
Стоимость билетов варьируется от 50 000 до 60 000 рублей на человека. Самостоятельные поездки в Черногорию могут казаться дорогими именно из-за стоимости авиабилетов, но акции Air Serbia могут значительно снизить расходы. Пересадка в Белграде позволяет провести время в городе, а затем продолжить путешествие до Подгорицы.
Где найти авиабилеты
Авиабилеты с оплатой в рублях и российскими картами можно найти на Aviasales. Иногда можно найти очень выгодные предложения, как, например, рейс Air Serbia за 12 600 рублей туда-обратно.
Туристический сбор
Виза в Черногорию для граждан России не требуется, но необходимо оплатить туристический сбор: около €1,5 в сутки с каждого взрослого, дети до 12 лет освобождены от сбора, а от 12 до 18 лет — платят €0,5.
Аэропорт в Подгорице, Черногория
Цены на отдых в Черногории: детальный расчет
Цены на отдых в Черногории остаются довольно демократичными. Проведем точный расчет расходов среднестатистического туриста.
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Стоимость туров
- Минимальная путевка в июле на 7 дней для двоих в Будву стоит 90 000 рублей.
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Самостоятельное планирование тура на 7 дней для двоих в Будву
- Перелет туда-обратно: от 60 000 рублей с Air Serbia или через Стамбул с Pegasus на человека.
- Трансфер (туда-обратно): 4400 рублей из Тивата или 6300 рублей из Подгорицы.
- Страховка (на Cherehapa): 1400 рублей.
- Жилье (самые дешевые апартаменты): 15 000 рублей.
- Туристический сбор: 2000 рублей.
- Итого: 145 000 рублей.
Для покрытия расходов на еду, сувениры и другие непредвиденные траты рекомендуется закладывать в бюджет около €60 на двоих в день. Естественно, каждая статья расходов может быть изменена в зависимости от ваших предпочтений и потребностей.
Таким образом, отдых в Черногории остается доступным для различных категорий туристов, предлагая гибкость в планировании и возможности для экономии.
Пляж на острове Святого Николая, Черногория
Цены на еду в Черногории
В Черногории можно вкусно поесть даже с минимальными затратами. Фастфуд представлен уличными ларьками, где готовят вкусные бургеры. Цена за бургер составляет €2,5-3. В стране нет McDonald's, KFC и других западных сетей, но местные пекарни предлагают свежую выпечку с утра.
- Бурек с мясом или сыром: €1,6
- Круассан: €0,8-1
В небольших кафе перекус на двоих обойдется в €18.
- Пицца: €8-15
- Паста: €8-12
- Пиво, 0.5 л: €2-3
- Плескавица: €7-10
- Гирос или кебаб: €2,5-4
Рестораны
Обед в ресторане на троих стоит около €40.
- Мясная чорба: €3,3-5
- Рыбная чорба: €3,5-5
- Салат: €3,5-5
- Плескавица с гарниром: €10
- Ассорти из морепродуктов: €30
- Десерт: €3,5-4,5
- Домашнее вино: €14-17 за литр
Рекомендуемые заведения
- Ресторан «Три Липы» в Герцег-Нови.
- Kuzina в Будве.
- Moritz Eis для мороженого в Будве и Тивате.
Цены на продукты в Черногории
Продукты можно купить в супермаркетах Aroma, Idea и Voli. Примерные цены:
- Хлеб: €0,8
- Молоко, 1 л: €0,9-1,7
- Помидоры, 1 кг: €1,65-2
- Макароны Barilla, 500 г: €1,2-1,7
- Оливковое масло, 0.5 л: €11-16
- Яйца, 10 шт: €2,1-2,5
- Вино красное: €3-19
- Пиво, 0.5 л: €0,85-1,55
Будва, Черногория
Экскурсии и развлечения
Пляжи Черногории разнообразны: песчаные, галечные и бетонные. Аренда лежаков и зонтов стоит €10-15 в день. Популярные экскурсии:
- Каньоны рек Тара и Морача: €60
- Прогулка по Боко-Которской бухте: €30-40
- Святыни Цетинье и Ловчен: €60
- Скадарское озеро: €50
- Дубровник (Хорватия): €45
- Албания: €45
Скадарское озеро, Черногория
Погода в Черногории по месяцам
Погода в Черногории варьируется в зависимости от времени года. Чтобы выбрать наиболее комфортное время для отпуска, ознакомьтесь с погодными условиями по месяцам.
|Месяц
|Днем
|Ночью
|Море
|Сезон
|Январь
|+12°C
|+2…+4°C
|+14°C
|Горнолыжный
|Февраль
|+12…+13°C
|+3…+5°C
|+14°C
|Горнолыжный
|Март
|+14…+15°C
|+4…+7°C
|+14°C
|Горнолыжный
|Апрель
|+18…+19°C
|+7…+10°C
|+15°C
|Май
|+22…+23°C
|+11…+13°C
|+18°C
|Пляжный
|Июнь
|+25…+26°C
|+15…+17°C
|+21°C
|Пляжный
|Июль
|+27…+29°C
|+17…+19°C
|+24°C
|Пляжный
|Август
|+27…+29°C
|+16…+19°C
|+25°C
|Пляжный
|Сентябрь
|+25…+26°C
|+14…+16°C
|+23°C
|Пляжный
|Октябрь
|+20…+22°C
|+10…+13°C
|+20°C
|Пляжный
|Ноябрь
|+16…+17°C
|+6…+9°C
|+17°C
|Декабрь
|+13…+14°C
|+3…+6°C
|+15°C
|Горнолыжный
Чтобы спланировать комфортный отдых, обратите внимание на эти данные. В зимние месяцы Черногория подходит для горнолыжного отдыха, а с мая по октябрь — для пляжного сезона.
Отдых в Черногории — это отличное сочетание доступных цен и разнообразных возможностей для туристов. Независимо от того, выберете ли вы организованный тур или самостоятельное путешествие, страна предлагает комфортные условия и гостеприимную атмосферу.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru