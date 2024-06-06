Отели для взрослых Adults Only: кто в них отдыхает, и что происходит внутри

При выборе подходящей гостиницы для отдыха вы наверняка натыкались на объекты с пометкой Adults Only («Только для взрослых»). Куда-то не пускают лиц младше 16-ти лет, куда-то доступ открыт лишь совершеннолетним. Но что же там происходит такого запретного, многие не догадываются. А меж тем ничего криминального чаще всего нет.

Для кого предназначены отели для взрослых

Гостиницы с пометкой 16+ или 18+ есть по всему миру: и в Турции, и в Таиланде, и в странах Карибского бассейна. Многие полагают, что там царит разврат, а постояльцы нацелены лишь на то, чтобы найти себе пару. На самом деле это не так.

Подобные отели мало чем отличаются от обычных, однако у них есть свои особенности. В первую очередь они предназначены для тех, кто хочет спокойно отдохнуть без детей, чтобы никто не обрызгал у бассейна, не носился по лобби и не нарушал тишину.

Направленность у объектов для взрослых бывает разная. Это могут быть тусовочные гостиницы, где гости не прекращают веселиться 24 часа в сутки. В них постоянно играет музыка, а бар всегда доступен. Такие заинтересуют молодежь и большие компании.

Для молодоженов есть гостиницы более романтической направленности. Они делают упор на спокойных отдых и расслабление, предлагают прогулки по пляжу, визиты в спа и ужины при свечах на побережье.

Источник фото: Legion-Media

А некоторые отели категории Adults Only предназначены главным образом для пенсионеров. В них царят абсолютная тишина и спокойствие. Развлечений и анимации там нет, зато есть возможность отправиться на оздоровительные процедуры. В таких гостиницах включают спокойную фоновую музыку, а по вечерам играют классику или джаз. На территории, как правило, предусмотрено множество открытых террас и уединенных мест.

Что происходят в отелях 21+

Именно этот вид отелей вызывает у многих особый интерес. Они действительно предназначены совсем не для детей. Там можно встретить нудистов, а также женатые и неженатые пары, которые находятся в поиске нового опыта. В таких гостиницах могут быть оборудованы специальные тематические комнаты и нудистские пляжи.

Тем не менее заселиться туда случайно вряд ли получится. Во многих из них для гостей действуют строгие ограничения: где-то заселяют только женатые пары, где-то требуется подтвердить свой доход, чтобы впоследствии было чем расплатиться за услуги. Но в Турции вы таких не найдете.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media