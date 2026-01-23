Городовой / Вопросы о Петербурге / Откуда отправляется «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург?
Откуда отправляется «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург?

Опубликовано: 23 января 2026 11:20
 Проверено редакцией
вокзал, поезд, сапсан
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

«Сапсан» из Москвы в Петербург отправляется с Ленинградского вокзала — того самого, что на Комсомольской площади («площадь трёх вокзалов»).

Выходите на станцию метро «Комсомольская» (кольцевая или радиальная — неважно), поднимаетесь по указателям к Ленинградскому вокзалу — и вот он, величественный, с часами под шатром и имперским размахом. Вход в терминал «Сапсана» расположен справа от главного входа в здание вокзала (если стоять лицом к фасаду). Там вас встретят стойки регистрации и табло с рейсами — всё чётко, по‑европейски.

Сколько стоит билет?

Цена билета на «Сапсан» зависит от даты поездки (в будни дешевле, чем в пятницу/воскресенье); времени отправления (ранние и поздние рейсы — выгоднее); класса обслуживания; того, насколько заранее вы покупаете билет.

Стоимость билетов – от 2 500 по базовому тарифу до 25 000 рублей за билет в «Первый класс».

Совет: если планируете поездку заранее — ловите «ранние продажи» (билеты появляются за 90 дней до отправления).

Пара фактов для настроения

  • Путь от Москвы до Петербурга занимает 3,5–4 часа — быстрее, чем дорога до некоторых подмосковных городов.
  • «Сапсан» разгоняется до 250 км/ч, так что пейзажи за окном иногда сливаются в размытую ленту.
  • На вокзале в Петербурге вы прибудете на Московский вокзал — прямо в сердце города. Выход в город — через главный вход, и вот уже перед вами Невский проспект, а где‑то вдали маячит шпиль Адмиралтейства.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
