Откуда отправляется «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург?

«Сапсан» из Москвы в Петербург отправляется с Ленинградского вокзала — того самого, что на Комсомольской площади («площадь трёх вокзалов»).

Выходите на станцию метро «Комсомольская» (кольцевая или радиальная — неважно), поднимаетесь по указателям к Ленинградскому вокзалу — и вот он, величественный, с часами под шатром и имперским размахом. Вход в терминал «Сапсана» расположен справа от главного входа в здание вокзала (если стоять лицом к фасаду). Там вас встретят стойки регистрации и табло с рейсами — всё чётко, по‑европейски.

Сколько стоит билет?

Цена билета на «Сапсан» зависит от даты поездки (в будни дешевле, чем в пятницу/воскресенье); времени отправления (ранние и поздние рейсы — выгоднее); класса обслуживания; того, насколько заранее вы покупаете билет.

Стоимость билетов – от 2 500 по базовому тарифу до 25 000 рублей за билет в «Первый класс».

Совет: если планируете поездку заранее — ловите «ранние продажи» (билеты появляются за 90 дней до отправления).