Откуда взялась традиция чокаться: есть три версии

Многие торжества сопровождаются звонким звоном бокалов. Причем одна и та же традиция чоканья с небольшими различиями распространена на всех континентах. Существует три версии того, с чем связано ее возникновение.

Рыцарский ритуал

Есть мнение, что обычай чокаться был придуман рыцарями в период раннего Средневековья, в VII-VIII веках. Якобы таким образом мужи того времени братались и подчеркивали свое единство.

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Отваживание злых духов

Также существует вероятность, что традиция связана с верой язычников. Считалось, что в дни больших праздников нечисть всеми силами стремится насолить человеку, поэтому в некоторых странах на двери вешали колокольчик, в том числе на Руси. А звон бокалов был призван закрепить эффект. Кстати, в некоторых африканских государствах до сих пор используют колокольчики, чтобы отпугнуть злых духов.

Проверка на яд

Но чаще всего появление ритуала чоканья связывают с античными временами. Бокалы били друг о друга так сильно, что жидкость из одного кубка переливалась в другой. В результате содержимое обеих тар перемешивалось. Если чокающиеся одновременно выпивали напиток, можно было сказать, что он не был отравлен ни одной из сторон. Если же один из компаньонов отказывался, его начинали подозревать в попытке убийства.

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Как чокаются в разных странах

В Китае при чоканье учитывается социальный статус и возраст человека. Тот, кто младше или ниже по должности, должен поднять свой бокал и коснуться фужера собеседника первым. Так он продемонстрирует свое уважение.

На торжестве в Швеции можно и не чокаться. Однако хозяин вечеринки должен непременно поднять бокал посмотреть в глаза каждому из собравшихся.

Похожим образом поступают и в Японии. Там поднимают фужеры лишь единожды, но не чокаются. Зато дружно произносят «Кампай!»

Во Вьетнаме же, наоборот, принято соприкасаться бокалами после каждого глотка напитка. А вместо тоста местные могут просто громко кричать: «Раз, два, три, пьем!»

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