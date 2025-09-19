Городовой / Общество / 100 процентов готовности: Петербург постепенно начнет протапливать город
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

100 процентов готовности: Петербург постепенно начнет протапливать город

Опубликовано: 19 сентября 2025 16:03
Батарея
100 процентов готовности: Петербург постепенно начнет протапливать город
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В Северной столице холодает, но для начала отопительного сезона нужны определенные условия.

Осень в Петербурге постепенно разбавляет теплые дни ветром и дождями. Холодает не только на улице, но и дома.

Обычно отопительный сезон стартует при средней температуре в +8 градусов. При этом такая температура должна продержаться минимум пять дней подряд.

Подготовка города к отопительному сезону

В 2025 году подготовка началась с весны, Сейчас готовность к отопительному сезону достигает почти 100%.

Когда можно ждать отключения тепла?

В Петербурге протапливать собираются уже на следующей недели, начиная с 25 числа, пишет Фонтанка со ссылкой на вице-губернатора Сергей Кропачева.

По словам чиновника, в то же время будет приниматься решение о начале отопительного сезона, ориентируясь на погоду.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще