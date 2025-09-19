100 процентов готовности: Петербург постепенно начнет протапливать город

Осень в Петербурге постепенно разбавляет теплые дни ветром и дождями. Холодает не только на улице, но и дома.
Обычно отопительный сезон стартует при средней температуре в +8 градусов. При этом такая температура должна продержаться минимум пять дней подряд.
Подготовка города к отопительному сезону
В 2025 году подготовка началась с весны, Сейчас готовность к отопительному сезону достигает почти 100%.
Когда можно ждать отключения тепла?
В Петербурге протапливать собираются уже на следующей недели, начиная с 25 числа, пишет Фонтанка со ссылкой на вице-губернатора Сергей Кропачева.
По словам чиновника, в то же время будет приниматься решение о начале отопительного сезона, ориентируясь на погоду.