Отпуск растёт с возрастом: в России предложили дополнительные дни для предпенсионеров и пенсионеров

Опубликовано: 16 ноября 2025 12:57
Государственная дума рассмотрит инициативу о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Работающим гражданам пенсионного и предпенсионного возраста в России могут ввести право на дополнительный оплачиваемый отпуск сроком пять дней. Такое предложение внесла группа парламентеров от ЛДПР, возглавляемая Леонидом Слуцким. В партии считают, что эта мера поможет повысить благополучие и сохранить здоровье старших сотрудников.

Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в трудовое законодательство страны. Слуцкий подчеркнул, что опытные работники обладают обширными знаниями и высокой квалификацией, однако им приходится приспосабливаться к современным требованиям, что увеличивает нагрузку. Как считает Слуцкий, предоставление дополнительного отдыха позволит сохранить работоспособность и предотвратить эмоциональное выгорание.

Глава ЛДПР отметил следующее:

«Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок», — заявил Слуцкий.

Проект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Таким образом, планируется закрепить на федеральном уровне дополнительную гарантию для пожилых работников.

Автор:
Юлия Аликова
