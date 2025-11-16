Отпуск растёт с возрастом: в России предложили дополнительные дни для предпенсионеров и пенсионеров

Работающим гражданам пенсионного и предпенсионного возраста в России могут ввести право на дополнительный оплачиваемый отпуск сроком пять дней. Такое предложение внесла группа парламентеров от ЛДПР, возглавляемая Леонидом Слуцким. В партии считают, что эта мера поможет повысить благополучие и сохранить здоровье старших сотрудников.
Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в трудовое законодательство страны. Слуцкий подчеркнул, что опытные работники обладают обширными знаниями и высокой квалификацией, однако им приходится приспосабливаться к современным требованиям, что увеличивает нагрузку. Как считает Слуцкий, предоставление дополнительного отдыха позволит сохранить работоспособность и предотвратить эмоциональное выгорание.
Глава ЛДПР отметил следующее:
«Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок», — заявил Слуцкий.
Проект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Таким образом, планируется закрепить на федеральном уровне дополнительную гарантию для пожилых работников.