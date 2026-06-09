Отрезан от цивилизации: самый труднодоступный город России – как туда добраться

В глубине сибирской тайги находится город, который выделяется своей почти полной транспортной изоляцией. От Томска его отделяет около 350 километров, и значительная часть пути представляет собой участок полного бездорожья.
Самый малонаселённый город страны
Кедровый — один из самых молодых городов страны, основанный в 1982 году прямо в сердце сибирской тайги. По данным на 2021 год, здесь проживает всего около 1816 человек, что делает его одним из самых малонаселённых городов России.
Застройка здесь компактная: несколько улиц и типовые пятиэтажные дома. Атмосфера небольшого замкнутого сообщества чувствуется во всём — жители знают друг друга лично.
Как сюда добираются
Регулярное транспортное сообщение с внешним миром фактически отсутствует с 2006 года, когда в городе сгорел аэропорт. Грузы сюда доставляют по бездорожью на тяжёлых грузовиках.
Впрочем, уже в 2019 году взлётно-посадочную полосу восстановили. Теперь из Томска в Кедровый дважды в неделю прилетает 17-местный Ан-28. Кстати, цена на билеты весьма демократичная — всего 2 тысячи рублей.
История и развитие города
Кедровый появился как посёлок для работников нефтяной промышленности, а уже в 1987 году получил статус города. За более чем 40 лет он сохранил свою ключевую роль как небольшой, но важный центр освоения природных ресурсов Сибири.
Сегодня в Кедровом работают всего восемь продуктовых магазинов, одно кафе, медцентр, гостиница и единственная автозаправочная станция.
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