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Отрезан от цивилизации: самый труднодоступный город России – как туда добраться

Опубликовано: 9 июня 2026 15:39
 Проверено редакцией
Отрезан от цивилизации: самый труднодоступный город России – как туда добраться
Отрезан от цивилизации: самый труднодоступный город России – как туда добраться
Городовой ру
Рассказываем о самом изолированном городе России.

В глубине сибирской тайги находится город, который выделяется своей почти полной транспортной изоляцией. От Томска его отделяет около 350 километров, и значительная часть пути представляет собой участок полного бездорожья.

Самый малонаселённый город страны

Кедровый — один из самых молодых городов страны, основанный в 1982 году прямо в сердце сибирской тайги. По данным на 2021 год, здесь проживает всего около 1816 человек, что делает его одним из самых малонаселённых городов России.

Застройка здесь компактная: несколько улиц и типовые пятиэтажные дома. Атмосфера небольшого замкнутого сообщества чувствуется во всём — жители знают друг друга лично.

Как сюда добираются

Регулярное транспортное сообщение с внешним миром фактически отсутствует с 2006 года, когда в городе сгорел аэропорт. Грузы сюда доставляют по бездорожью на тяжёлых грузовиках.

Впрочем, уже в 2019 году взлётно-посадочную полосу восстановили. Теперь из Томска в Кедровый дважды в неделю прилетает 17-местный Ан-28. Кстати, цена на билеты весьма демократичная всего 2 тысячи рублей.

История и развитие города

Кедровый появился как посёлок для работников нефтяной промышленности, а уже в 1987 году получил статус города. За более чем 40 лет он сохранил свою ключевую роль как небольшой, но важный центр освоения природных ресурсов Сибири.

Сегодня в Кедровом работают всего восемь продуктовых магазинов, одно кафе, медцентр, гостиница и единственная автозаправочная станция.

Ранее мы писали о том, какие загадочные места стоит посетить в России.

Автор:
Александр Асташкин
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