Овощной салат станет гораздо сытнее: вместо помидоров добавьте этот продукт

Если салат из огурцов и помидоров вам уже порядком наскучил, попробуйте заменить томаты другим продуктом. Например, если добавить в салат куриные яйца, он не только приобретет новый вкус, но и станет гораздо сытнее.
Вам понадобятся:
- отварные яйца — 5 шт.,
- огурец — 3 шт.,
- лук зеленый — 20 г,
- укроп — 20 г,
- майонез и специи — по вкусу.
Все ингредиенты мелко нарежьте и соедините в салатнике. Приправьте специями, заправьте майонезом, а затем зовите близких к столу, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!
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