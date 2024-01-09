Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Овощной салат станет гораздо сытнее: вместо помидоров добавьте этот продукт

Овощной салат станет гораздо сытнее: вместо помидоров добавьте этот продукт
Салат с огурцами к ужину

Блюдо заметно преобразится.

Если салат из огурцов и помидоров вам уже порядком наскучил, попробуйте заменить томаты другим продуктом. Например, если добавить в салат куриные яйца, он не только приобретет новый вкус, но и станет гораздо сытнее.

Вам понадобятся:

  • отварные яйца — 5 шт.,
  • огурец — 3 шт.,
  • лук зеленый — 20 г,
  • укроп — 20 г,
  • майонез и специи — по вкусу.

Все ингредиенты мелко нарежьте и соедините в салатнике. Приправьте специями, заправьте майонезом, а затем зовите близких к столу, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
9 января 2024 12:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».