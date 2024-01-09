Овощной салат станет гораздо сытнее: вместо помидоров добавьте этот продукт

Если салат из огурцов и помидоров вам уже порядком наскучил, попробуйте заменить томаты другим продуктом. Например, если добавить в салат куриные яйца, он не только приобретет новый вкус, но и станет гораздо сытнее.

Вам понадобятся:

отварные яйца — 5 шт.,

огурец — 3 шт.,

лук зеленый — 20 г,

укроп — 20 г,

майонез и специи — по вкусу.

Все ингредиенты мелко нарежьте и соедините в салатнике. Приправьте специями, заправьте майонезом, а затем зовите близких к столу, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

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