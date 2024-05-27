Парадоксально, но факт: почему индийцы считают российских туристов грязнулями

Российские туристы, которым доводилось побывать в Индии, часто рассказывают об ужасной антисанитарии, которая царит в местных трущобах, а также на пляжах и в гостиницах. Меж тем индийцы себя нечистоплотными не считают, зато русских успели записать в грязнули. Вот несколько правил гигиены, которые в Индии соблюдают не первый десяток лет. Некоторые из них могут показаться настоящей дикостью.

Левая рука — всегда нечистая

Туристы из РФ часто забирают сдачу в супермаркетах, едят и здороваются левой рукой. Индийцев при виде этого передергивает от отвращения. В этой стране принято совершать все манипуляции только правой ладонью, кроме одной, довольно пикантной. После посещения туалета гигиенические процедуры совершают только левой. Больше ни для каких приличных дел она не предназначена. Ну разве что землю возделывать и в навозе копаться сгодится.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Особая туалетная романтика

Санузды в Индии чтут свято, но вот содержат не в такой сияющей чистоте, как в России. Даже в провинциальных небольших торговых центрах у нас почти всегда белоснежные полы, современная сантехника, сушилки для рук и сенсорные смесители. Но индийцы не придают значения этим глупостям. Более того, у них в туалетах даже бумаги нет. Российский путешественник по незнанию может растеряться и кинуться искать в рюкзаке салфетки. Если их нет, придется искать по соседству с унитазом небольшую емкость с водой и ковшиком. Она предназначена для подмывания, которое здесь принято повсеместно. Даже в люксовых гостиницах эту принадлежность всегда оставляют в санузлах. В таком отношении к гигиене есть здравое зерно. Елена Малышева, например, не единожды заявляла, что туалетная бумага — это зло и ни в какое сравнение с чистой водой не идет.

Иногда ковшик заменяют специальные шланги, подключенные к системе водоснабжения. Пользоваться ими сподручнее, но есть один нюанс. Лучше заранее проверить напор, так как индийцы запросто могут соединить шланг с магистральным водопроводом.

Кругом вода

Раньше индийцы считали огромной ванной реку Ганг, жутко грязную, источающую вонь. Они купались в ней, здесь же стирали, а еще пили из нее. Кипятили или нет перед употреблением — неизвестно.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Сегодня в стране наладили подачу чистой воды в колонки. Местные считают ее чистой, дают даже детям. Но вот русским рисковать не стоит. Наши желудки не адаптированы для этой жидкости, микробы и вредные примеси в которой все же встречаются. Лучше купить бутылочку воды в супермаркете, а в колонке можно помыть руки и стопы.

Источник фото: legion-media.ru