Городовой / Город / Перелёты без паспортов: как москвичи и петербуржцы вскоре удивятся проверкам в аэропорту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Неожиданный ход мошенников: какой предлог чаще всего заставляет россиян раскрывать свои секретные коды Город
Секретные стартовые площадки: почему обновление Петербурга может начаться не с хрущёвок, а с забытых фабрик Город
Потеря зубов в молодости: что скрывают привычки россиян, и почему Европа улыбается дольше Город
В России появилась новая профессия: няни для айтишников спасают взрослых от домашних бед Город
В Петербурге взялись за все «Перекрёстки» после гибели юноши Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Перелёты без паспортов: как москвичи и петербуржцы вскоре удивятся проверкам в аэропорту

Опубликовано: 24 января 2026 05:00
 Проверено редакцией
Перелёты без паспортов: как москвичи и петербуржцы вскоре удивятся проверкам в аэропорту
Перелёты без паспортов: как москвичи и петербуржцы вскоре удивятся проверкам в аэропорту
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В начале лета 2026 года между Санкт-Петербургом и Москвой впервые будет опробована возможность посадки на самолёт без обязательного предъявления паспорта. Об этом сообщили представители аэропорта Шереметьево.

Согласно решению Министерства цифрового развития, эксперимент стартует с 1 июня на рейсах, которые выполняет "Аэрофлот".

Идентификация пассажиров при посадке будет осуществляться посредством двух цифровых платформ — единой биометрической базы и централизованной системы подтверждения личности граждан. Такое нововведение ранее в российских воздушных портах не применялось.

Главная цель этого проекта — упростить порядок прохождения регистрации и повысить безопасность поездок.

Пока внедрение нового порядка планируют ограничить конкретным маршрутом: перелётами между двумя крупнейшими городами страны.

На данном этапе участвовать смогут только пассажиры рейсов "Аэрофлота" по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Итоги работы этой схемы станут основой для возможного расширения на другие направления в будущем.

Ранее стало известно, что 21 января утренний рейс из Касабланки впервые приземлился в аэропорту Северной столицы.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью