Перелёты без паспортов: как москвичи и петербуржцы вскоре удивятся проверкам в аэропорту

В начале лета 2026 года между Санкт-Петербургом и Москвой впервые будет опробована возможность посадки на самолёт без обязательного предъявления паспорта. Об этом сообщили представители аэропорта Шереметьево.
Согласно решению Министерства цифрового развития, эксперимент стартует с 1 июня на рейсах, которые выполняет "Аэрофлот".
Идентификация пассажиров при посадке будет осуществляться посредством двух цифровых платформ — единой биометрической базы и централизованной системы подтверждения личности граждан. Такое нововведение ранее в российских воздушных портах не применялось.
Главная цель этого проекта — упростить порядок прохождения регистрации и повысить безопасность поездок.
Пока внедрение нового порядка планируют ограничить конкретным маршрутом: перелётами между двумя крупнейшими городами страны.
На данном этапе участвовать смогут только пассажиры рейсов "Аэрофлота" по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Итоги работы этой схемы станут основой для возможного расширения на другие направления в будущем.
