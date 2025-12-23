Городовой / Полезное / Переваренный рис не выбрасывайте: из брака выходит умопомрачительная закуска - под соусы и пиво
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зубы на вес золота: в 2026‑м лечение может подорожать на 50–100% Город
В Павловске стоит павильон, который выглядит как «садовый домик» — но именно здесь встречали Александра I после Парижа Город
Не Лахта центр: где прячется лучшая панорама Петербурга Город
Мусор, который все выбрасывают, заменит поглотитель запахов: служит дольше, чем сода или гуща Полезное
Список подарков: что ни в коем случае не преподносить в год Огненной Лошади, чтобы не спугнуть удачу Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Переваренный рис не выбрасывайте: из брака выходит умопомрачительная закуска - под соусы и пиво

Опубликовано: 23 декабря 2025 10:27
рис
Переваренный рис не выбрасывайте: из брака выходит умопомрачительная закуска - под соусы и пиво
Фото: Городовой.ру

Поварской лайфхак.

Знакомое чувство, когда вместо рассыпчатого риса в кастрюле оказывается липкая, бесформенная каша? Прежде чем отправить её в мусорное ведро, остановитесь. Эта, казалось бы, кулинарная неудача — на самом деле идеальная основа для двух невероятно вкусных блюд, которые не оставят равнодушными даже гурманов.

Оказывается, переваренный рис — это не брак, а почти готовое «рисовое тесто». Его вязкая, клейкая консистенция — не недостаток, а главный секретный ингредиент.

Из такой массы можно сделать хрустящую рисовую лепешку. Просто доварите «кашу» до состояния очень густого пюре, сформируйте лепёшку и обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Получится идеальная основа для завтрака или сытный гарнир.

Но настоящий кулинарный фокус — превратить неудачу в деликатес. Добавьте в переваренный рис немного рисовой муки для пластичности, тонко раскатайте, придайте круглую форму и хорошенько просушите в духовке.

А затем — бросьте во фритюр. Буквально за секунды ваша бесформенная масса превратится в воздушные, хрустящие рисовые чипсы. Их можно подавать с гуакамоле, хумусом или просто как оригинальную закуску к просмотру фильма.

Так что в следующий раз, когда рис пойдёт не по плану, не спешите расстраиваться. Вы не испортили продукт — вы просто невольно начали готовить что-то гораздо более интересное. Это шанс удивить себя и домашних, дав обычной крупе поистине звездную «вторую жизнь».

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью