Перловка: солдатская каша может нанести непоправимый вред, озвучиваем, кому ее лучше избегать

Перловая каша считается полезной, но именно из-за состава и особенностей зерна она подходит далеко не всем. В отдельных случаях перловка может вызвать проблемы — особенно если есть хронические заболевания ЖКТ или непереносимость отдельных компонентов.
Кому перловка может навредить
При гастрите, повышенной кислотности и язве. Высокое содержание грубой клетчатки усиливает нагрузку на желудок. Каша может вызывать боль, воспаление, изжогу и ощущение тяжести.
При склонности к вздутию и слабому пищеварению. Перловка — тяжёлый злак. Она долго переваривается, провоцирует газообразование и дискомфорт, особенно если съесть на ночь.
При непереносимости глютена. Ячмень содержит глютен. Людям с целиакией или аллергией на глютен перловка категорически противопоказана.
Может снижать усвоение кальция. При частом употреблении крупа воздействует на обмен минералов и может мешать полноценному усвоению кальция, что важно учитывать людям с хрупкими костями или дефицитом этого микроэлемента.
При переедании вызывает тяжесть. Из-за плотности и большого количества сложных углеводов каша даёт ощущение "перегруза" и медленно выходит из желудка.
Вывод
Перловка полезна, но только тем, у кого нет проблем с пищеварением и непереносимости глютена. Людям с чувствительным ЖКТ, гастритом, язвой, вздутием или любым нарушением обмена глютена её лучше ограничивать или исключить.