Первый за полвека: Большой Смоленский разводной мост изменит Петербург

На востоке Петербурга набирает ход одна из самых масштабных строек десятилетия. Большой Смоленский мост через Неву станет первым новым разводным мостом в черте города со времён открытия Кантемировского в далёком 1982 году. Это не просто переправа, а ключевой элемент новой транспортной системы восточных районов.
Ключевая особенность — комплексный подход. Помимо шести автомобильных полос, на мосту разместятся две линии для будущего трамвая, отдельные велодорожки и тротуары. Главная задача — разгрузить хронически перегруженные соседние переправы вроде Финляндского и Александра Невского мостов, связав напрямую густонаселённый Невский район с крупными магистралями правого берега.
Контракт на строительство заключён до декабря 2028 года, но власти рассчитывают запустить рабочее движение уже в 2027-м. Работы идут с опережением графика: к началу зимы был смонтирован огромный разводной пролёт весом около 800 тонн. Следующая ключевая веха — пробная разводка и пропуск первых судов к навигации 2026 года.
Для Петербурга, чья жизнь тесно связана с водными артериями, этот проект — долгожданное обновление инфраструктуры и новый шаг в развитии транспортного каркаса города.
