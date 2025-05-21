Петербург глазами художников: как попасть в самый душевный музей в Северной столице

Музей Петербургских ангелов — это необычное место в самом сердце Санкт-Петербурга, где можно окунуться в атмосферу творчества и душевной теплоты, созданной художниками Романом Шустровым и Марией Касьяненко. Этот не просто выставка, а живая память о двух талантливых людях, которые оставили после себя уникальное наследие и особенный взгляд на Петербург.

Кто такие Роман Шустров и Мария Касьяненко

Роман Шустров — известный петербургский скульптор и художник, автор знаменитых ангелов, которые можно увидеть в разных уголках города, например, в Измайловском и Любашинском садах. Он родился в Ленинграде в 1959 году и всю жизнь был связан с искусством кукол и скульптур малой формы. Его творчество — это не просто фигуры, а настоящие истории и образы, наполненные душой и теплом. Роман был человеком добрым и светлым, он видел ангелов в лицах пожилых людей, считая, что именно они несут в себе особую мудрость и доброту.

Мария Касьяненко была моложе Романа на 26 лет, их связывала не только любовь, но и общее дело. Она тоже была художницей, работала с папье-маше, валянием, вязанием и живописью. Вместе они создавали уникальные куклы и скульптуры, часто подшучивая друг над другом и называя забавными прозвищами — он называл ее «Маня», она его — «Ромуальд».

Как попасть в музей и что там увидеть

Музей расположен в квартире на проспекте Римского-Корсакова, в доме №93, квартира 26. Это была мастерская и дом художников, где они жили и творили. В музее не только показывают работы, но и проводят мастер-классы, где можно попробовать сделать ангелов или кукол своими руками.

Внутри — это уютная квартира с множеством авторских кукол, скульптур, рисунков и фотографий. Здесь сохранилась атмосфера, в которой жили и творили Роман и Мария: немного сказочная и ностальгическая, но очень теплая. Среди экспонатов — фантастические животные, ювелирные изделия и, конечно, знаменитые «петербургские ангелы» — скульптуры, которые стали символом города и отражением души Петербурга.

Творческие проекты и культурный код Петербурга

Роман мечтал не только создавать скульптуры, но и преобразить город. Он хотел сделать из Матисова острова творческий кластер — «Остров мечтателей» с мастерскими и скульптурами. Также он задумывал Театральный бульвар с памятниками Александру Блоку и «Даме с собачкой» — образу пожилой женщины, символизирующему доброту и культурные традиции Петербурга.

Для Романа было важно сохранить культурный код Петербурга — образ интеллигенции, душевности и уважения к старшему поколению. Его «Петербургские ангелы» — символы этой идеи, они напоминают о том, что в суете жизни нужно помнить о вечных ценностях и доброте.

Личная история и память

В 2020 году Роман Шустров скончался от COVID-19, а спустя год его супруга Мария покинула этот мир. После их смерти близкие и друзья решили сохранить память о них, открыв музей в их квартире. Здесь собраны не только известные работы, но и личные вещи, автопортреты Марии, которые она никогда не показывала, и другие редкие экспонаты.

Мария успела завершить последний проект Романа — скульптуру «Печальный ангел», памятник врачам, погибшим во время пандемии, передает сайт Петербург 24.

Почему стоит посетить музей

«Петербургские ангелы» — это не просто музей, это место, где можно почувствовать душу города и его жителей. Здесь нет пафоса, только искренность и творчество, которые передаются через каждую куклу и скульптуру. Музей напоминает, что искусство — это не только красивые вещи, но и истории, эмоции, память и любовь.