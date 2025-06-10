Петербург, который мы не выбираем: на какие достопримечательности лучше не тратить время

Иногда желанные локации не совпадают с ожиданиями туристов, поэтому важно заранее о них все узнать.

Санкт-Петербург — это, конечно, сказка. Однако, как и в любом другом городе, здесь есть свои «но». Мест столько, что глаза разбегаются, а времени, как всегда, в обрез.

Чтобы не получилось, что вы приехали в Северную столицу и увидели совсем не то, что ожидали, важно заранее узнать мнение других путешественников о том, куда лучше пойти.

Хорошо, что туристы активно делятся своим опытом, поэтому давайте разберемся, куда лучше не соваться.

Большой Гостиный двор: «история» с ценником

Красивое здание, конечно. Но внутри — обычный торговый центр, где цены кусаются, отмечает автор отзыва. Если пробегаете мимо, то сделайте фото для галочки, и бегите дальше. Не стоит тратить драгоценное время на шоппинг, который можно сделать в любом другом городе.

Лофт-проект «Этажи»: крыша, которая не впечатляет

Вот где мнения расходятся. Местные любят это место, но если вы турист и хотите увидеть Петербург с высоты, то смотровая площадка «Этажей» может разочаровать.

Вид на Лиговский проспект — это, конечно, «авангард», но не то, чего ждешь от Северной столицы. За те же деньги лучше подняться на Казанский собор и насладиться классическими панорамами.

Кунсткамера: анатомия разочарования

Музей известный. Петр I старался, собирал диковинки, но, если вы идете туда только ради зала с анатомическими аномалиями, будьте готовы к толкучке и полумраку. Комната маленькая, людей много, рассмотреть что-то толком не получится.

Туристы отмечают, что Кунсткамера больше похожа на музей народов, здесь собрана коллекция этнографических экспонатов. Если вы идете туда не за этими экспонатами, то стоит знать, что так называемых «уродцев» там очень мало.

Думская улица: прощай, молодость

Когда-то это была главная тусовочная улица Петербурга. Бары, веселье, ночные огни. Но, увы, большинство заведений закрылись, и атмосфера уже не та. Если вы ищете ночные приключения, лучше отправиться в другое место.

Чижик-Пыжик: обычная птичка

Этот маленький памятник, который постоянно ломают. Ничего особенного, но туристы любят кидать туда монетки. Если будете проходить мимо, можете взглянуть, но специально ехать не стоит.

В общем, Питер — это город контрастов. Здесь есть как места, которые захватывают дух, так и те, на которые жалко потраченного времени. Лучше заранее спланировать маршрут, чтобы не было обидно за бесцельно потраченные часы.