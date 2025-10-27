Городовой / Общество / Петербург лишился мастера пера: ушёл из жизни известный журналист Дмитрий Синочкин
Петербург лишился мастера пера: ушёл из жизни известный журналист Дмитрий Синочкин

Опубликовано: 27 октября 2025 15:47
Дмитрий занимался вопросами недвижимости и градостроительства в Северной столице.

В северной столице скончался журналист Дмитрий Синочкин, который работал в сфере недвижимости. Последний год жизни он боролся с серьезным заболеванием, однако до самого конца оставался предан своей профессии.

Журналист занимал пост главного редактора журнала «Пригород», его коллеги и сообщили о смерти журналиста.

Несмотря на сложное состояние здоровья, Синочкин продолжал трудиться. Помимо этого, он возглавлял работу портала, посвященного недвижимости и строительству в Петербурге. Информация о прощании с журналистом будет объявлена отдельно.

Ранее в сентябре стало известно, что на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге простились с журналистом Максимом Максимовым, работавшим в агентстве журналистских исследований.

Его останки были преданы земле на третьей Петроградской дорожке, рядом с местом упокоения Андрея Константинова, основавшего это агентство. Эта церемония прошла 21 сентября.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
