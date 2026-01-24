Петербург на пороге перемен: запретить вейпы могут сами жители

В социальных сетях появился опрос, адресованный жителям Санкт-Петербурга, по вопросу полного запрета вейпов в городе.
Его инициатором стал председатель городского парламента Александр Бельский и опубликовал в своем телеграм-канале. Все желающие могут выразить свою позицию по поводу введения таких ограничений.
Ключевым событием станет первое заседание рабочей группы, которое намечено на 26 января.
В обсуждении примут участие представители городских органов, специалисты в области медицины, образования, молодежной политики, а также сотрудники правоохранительных структур и прокуратуры. Помимо них, в состав группы вошли общественники и приглашённые эксперты.
В настоящее время на федеральном уровне рассматривается закон, согласно которому продажа вейпов будет подлежать лицензированию.
Помимо этого, планируется установить отдельные требования к помещениям, где реализуются подобные изделия. Как подчеркнул Александр Бельский, Петербургу важно заранее подготовиться к возможным переменам.
Ранее уже предполагалось, что в Северной столице полный запрет на продажу вейпов может быть введён в начале будущего года.
Кроме этого, местные власти не исключают возможности усилить меры, ограничивающие использование электронных сигарет. Обсуждение этого вопроса продолжает вызывать интерес среди жителей города.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».