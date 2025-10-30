Петербург переписывает погодные рекорды: что принесет ноябрь‑2025 и чем удивит

В ноябре 2025 года жители и гости Санкт-Петербурга столкнутся с переменчивой погодой. По информации синоптиков, месяц будет состоять из двух контрастных периодов: сначала сохранится необычно тёплая осенняя погода, а затем придет устойчивое похолодание.

С 1 по 6 ноября дневная температура достигнет +7…+10°C, а ночью ожидается до +6…+8°C. Максимальное тепло прогнозируется в районе 4–6 ноября, когда воздух прогреется до +10°C.

В этот краткий период будет комфортно гулять по паркам и улицам города.

После 13 ноября начнется постепенное снижение температуры. Уже к 20 числу возможны ночные заморозки: температура опустится до 0°C, а в конце месяца прогнозируются значения в пределах 0…-2°C днём и -1…-3°C ночью.

На фоне похолодания вероятны и первые снегопады, характерные для завершения осени на Неве.

Количество и вид осадков будут меняться в зависимости от температуры воздуха. В начале ноября возможны дожди и сырость, к концу месяца участятся мокрый снег и кратковременные заморозки.

Переходный характер месяца требует особого внимания к выбору одежды.

Жителям и туристам рекомендуется заранее подготовить вещи для переменчивой погоды. В начале ноября подойдут демисезонное пальто, водонепроницаемая обувь и зонт.

На последних неделях ноября понадобятся утепленная куртка, шарф, шапка и надёжные тёплые ботинки.

Свободное время в первой половине месяца лучше провести на свежем воздухе, пока ещё возможно насладиться последними тёплыми днями.

После того как установится стабильный холод, стоит обратить внимание на музеи и выставочные залы, а также посидеть в уютных кафе.

Таким образом, ноябрь будет интересным временем и для прогулок, и для культурных мероприятий.

Специалисты отмечают, что такой ноябрь хорошо иллюстрирует переход Санкт-Петербурга от осенней мягкости к зимней прохладе.

Подобные перепады традиционны, однако нынешний год выделится особенно тёплым началом, сообщает Neva.Today.