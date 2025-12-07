Городовой / Город / Петербург встал в очередь за «Голливудом»: в день открытия у ТРК — толпа, будто на премьеру
Петербург встал в очередь за «Голливудом»: в день открытия у ТРК — толпа, будто на премьеру

Опубликовано: 7 декабря 2025 12:14
В городе состоялось официальное открытие нового торгового комплекса.

В Приморском районе Санкт-Петербурга началась работа нового торгово-развлекательного комплекса, что привлекло большое количество желающих посетить событие. Из-за наплыва людей у станции метро "Пионерская" образовались серьезные заторы на дорогах. Внутри комплекса сразу после открытия наблюдались скопления посетителей, а эскалаторы оказались временно недоступны.

Администрация комплекса обратилась к гостям с просьбой соблюдать меры безопасности, не создавать давку, уделять внимание детям и прислушиваться к рекомендациям сотрудников охраны. Также посетителям рекомендовано держать дистанцию и сохранять спокойствие в условиях большого наплыва людей. Именно наличие большого скопления граждан стало главным инфоповодом первого дня работы центра.

Комплекс начал принимать посетителей с 1 декабря. До этого дату открытия переносили уже четыре раза.

Юлия Аликова
