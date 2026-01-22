Петербург замер в ледяных оковах: синоптики не ошиблись

В четверг, 22 января, в Петербурге ожидаются морозы: температура воздуха составит от минус 7 до минус 9 градусов. Об этом рассказал Михаил Леус, метеоролог Центра погоды «Фобос». На атмосферные условия на северо-западе России влияет гребень сибирского антициклона.

В течение дня сохранится переменная облачность, местами возможен слабый снег в утренние часы. С востока поступит ещё более холодный воздух. Ветер сменится на юго-восточный и будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

В течение дня давление немного повысится и достигнет 771 миллиметра ртутного столба, что несколько превышает норму для этого региона. В Ленинградской области температура воздуха окажется ещё ниже — от минус 7 до минус 12 градусов. Синоптики отмечают, что к пятнице значительных осадков не прогнозируется.

Ночью в пятницу ожидается дальнейшее понижение температуры до минус 12 — минус 14 градусов, а днем потепление будет незначительным: столбики термометров покажут от минус 10 до минус 12 градусов.

