Петербургское метро в ожидании перемен: зачем жители повесили в вагонах карту московской подземки

Местные жители очень давно ждут новых станций в Северной столице.

В Петербурге метро строят медленно, и это уже раздражает многих горожан. За последние пять лет в городе открыли всего одну новую станцию — «Горный институт», и то после долгих затяжных работ.

В это время как в Москве метро активно развивается, а петербуржцы все чаще сравнивают две столицы и недоумевают.

Разговоры о том, что в Петербурге строить подземку сложнее, их уже не устраивают, ведь обещания были даны давно. Горожане отмечают, что, к примеру, продолжение красной ветки, они ждут около 50 лет.

Медленные темпы строительства и долгие ожидания

В 2025 году в Петербурге наконец-то должны открыть две новые станции на так называемой коричневой линии — «Юго-Западная и «Путиловская».

Эти станции строятся уже много лет, и их запуск обещают вот-вот. Однако сроки открытия неоднократно сдвигались. К тому же благоустройство территорий вокруг станций затягивается.

Перспективы продления метро до аэропорта

В городе активно обсуждается проект продления красной линии метро до аэропорта Пулково — важный маршрут, который мог бы существенно облегчить жизнь жителям и гостям города.

Но и здесь все непросто: строительство, скорее всего, доверят московской компании, потому что местные подрядчики слишком загружены другими проектами.

Начало активных работ ожидается в 2026-2027 годах, а открытие станции до Пулково — не раньше 2028 года.

Финансовая сторона и планы на будущее

Финансово ситуация тоже непростая. В 2025 году на строительство метро выделено более 30 миллиардов рублей — это примерно четверть всех средств, направленных на транспорт.

Большая часть денег пойдет именно на коричневую линию и подготовку к дальнейшему расширению сети.

Однако даже такие вложения не гарантируют быстрого результата — многие проекты идут с задержками, а сроки постоянно сдвигаются.

Почему петербуржцы сравнивают свое метро с московским

Петербуржцы видят, что их метро развивается слишком медленно, особенно на фоне Москвы, где новые станции открываются гораздо чаще и быстрее.

Это и вызывает недовольство, которое иногда выражается в символичных акциях, например, в виде размещения карты московского метро в петербургских вагонах, сообщают петербургские телеграм-каналы.

Петербуржцы напоминают о том, чего городу не хватает. Мнения разделились:

«Все мешает. То крыша текла из-за балконов, то глубоко им. У нас в городе бюджет трещит от сборов и налоговых поступлений. Он только за 3 года вырос почти в 2 раза»;

«Смотрю на карту метро в Москве и понимаю, пока по ней проедешь, 100 лет пройдет»;

«В СПб метро глубокого залегания. Больше станций не построят. Очень дорого. Кто хочет много станций переезжайте в Москву», пишут в соцсети.

Итоги и ожидания жителей

Петербургские власти обещают ускорить строительство, привлечь опытных подрядчиков и к 2030 году открыть около десяти новых станций.

Но пока реальные изменения ощущаются слабо — и пассажирам приходится ждать. Между тем, развитие метро — это не просто вопрос комфорта, а ключ к решению транспортных проблем мегаполиса.