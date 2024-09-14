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Петербуржец скончался после укуса прохожего: рана на пальце оказалась смертельной

14 сентября 2024 14:00
Петербуржец скончался после укуса прохожего: рана на пальце оказалась смертельной
Петербуржец скончался после укуса прохожего: рана на пальце оказалась смертельной
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Около двух недель пострадавший не обращался к врачам.

Трагедией закончился конфликт двух петербуржцев. Оба были даже незнакомы друг с другом, но на улице между прохожили случилась незначительная перепалка.

«Фонтанка» сообщает, что инцидент произошел еще 31 августа, в районе детсада №90. Мужчина прогуливался, когда заметил, что один из горожан ведет себя явно некорректно. Он поспешил сделать прохожему замечание, но в довольно агрессивной форме, сопроводив фразы жестом с поднятым средним пальцем.

В ответ оппонент укусил его за этот самый палец. На том и разошлись. Небольшой ране петербуржец поначалу не придавал значения. Как пояснила его жена, в больницу он додумался обратиться только 12 августа.

Рана никак не заживала. Медики настояли на срочной операции, но в ходе вмешательства пациент скончался. Предварительно, причиной стала инфекция, вызвавшая некроз тканей.г

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Автор:
Ольга Хромова
Город ПроисшествиеСанкт-Петербург
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