Петербуржец скончался после укуса прохожего: рана на пальце оказалась смертельной

Около двух недель пострадавший не обращался к врачам.

Трагедией закончился конфликт двух петербуржцев. Оба были даже незнакомы друг с другом, но на улице между прохожили случилась незначительная перепалка.

«Фонтанка» сообщает, что инцидент произошел еще 31 августа, в районе детсада №90. Мужчина прогуливался, когда заметил, что один из горожан ведет себя явно некорректно. Он поспешил сделать прохожему замечание, но в довольно агрессивной форме, сопроводив фразы жестом с поднятым средним пальцем.

В ответ оппонент укусил его за этот самый палец. На том и разошлись. Небольшой ране петербуржец поначалу не придавал значения. Как пояснила его жена, в больницу он додумался обратиться только 12 августа.

Рана никак не заживала. Медики настояли на срочной операции, но в ходе вмешательства пациент скончался. Предварительно, причиной стала инфекция, вызвавшая некроз тканей.г