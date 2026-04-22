Петергоф и Пушкин — это одно и то же или нет?

Global Look Press/Serguei Fomine Петергоф и Пушкин (Царское Село) — это не одно и то же, а два разных города-пригорода Санкт-Петербурга, каждый со своей историей, архитектурой и достопримечательностями. Они расположены в разных направлениях от центра города и известны разными памятниками культуры. Петергоф Петергоф находится примерно в 30 км к юго-западу от Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. Это дворцово-парковый ансамбль, созданный по приказу Петра I в начале XVIII века. Главная достопримечательность — Нижний парк с фонтанами и каскадами, включая знаменитый Большой каскад с фонтаном «Самсон». В центре ансамбля — Большой дворец. Некоторые факты о Петергофе: В 1944–1997 годах город назывался Петродворец.

Административный район, где расположен Петергоф, до сих пор именуют Петродворцовым.

Фонтаны работают с середины мая до конца сентября.

На территории есть и другие парки, помимо Нижнего: Верхний сад, Александрия, Колонистский парк и др. Пушкин (Царское Село) Пушкин (до 1917 года — Царское Село, в 1918–1937 годах — Детское Село, в 1937–1990 годах — Пушкин, с 1990 года снова Пушкин) расположен примерно в 30 км к югу от Санкт-Петербурга. Это город с двумя дворцами (Екатерининским и Александровским) и одноимёнными парками. Екатерининский дворец знаменит Янтарной комнатой — уникальным интерьером, частично воссозданным после утраты во время Второй мировой войны. В Александровском дворце с 1904 года жил Николай II. Некоторые факты о Пушкине: В городе находился Императорский Царскосельский лицей, где учился А. С. Пушкин. В Пушкине есть и другие достопримечательности, помимо дворцов и парков: Египетские ворота, Музей-лицей А. С. Пушкина, Ратная палата (музей Первой мировой войны) и др.. Город включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

