Петергоф и Пушкин — это одно и то же или нет?
Петергоф и Пушкин — это одно и то же или нет?

Опубликовано: 22 апреля 2026 12:50
 Проверено редакцией
пушкин, город, музей
Global Look Press/Serguei Fomine
Петергоф и Пушкин (Царское Село) — это не одно и то же, а два разных города-пригорода Санкт-Петербурга, каждый со своей историей, архитектурой и достопримечательностями. Они расположены в разных направлениях от центра города и известны разными памятниками культуры.

Петергоф

Петергоф находится примерно в 30 км к юго-западу от Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. Это дворцово-парковый ансамбль, созданный по приказу Петра I в начале XVIII века. Главная достопримечательность — Нижний парк с фонтанами и каскадами, включая знаменитый Большой каскад с фонтаном «Самсон». В центре ансамбля — Большой дворец.

Некоторые факты о Петергофе:

В 1944–1997 годах город назывался Петродворец.
Административный район, где расположен Петергоф, до сих пор именуют Петродворцовым.
Фонтаны работают с середины мая до конца сентября.
На территории есть и другие парки, помимо Нижнего: Верхний сад, Александрия, Колонистский парк и др.

Пушкин (Царское Село)

Пушкин (до 1917 года — Царское Село, в 1918–1937 годах — Детское Село, в 1937–1990 годах — Пушкин, с 1990 года снова Пушкин) расположен примерно в 30 км к югу от Санкт-Петербурга. Это город с двумя дворцами (Екатерининским и Александровским) и одноимёнными парками.

Екатерининский дворец знаменит Янтарной комнатой — уникальным интерьером, частично воссозданным после утраты во время Второй мировой войны. В Александровском дворце с 1904 года жил Николай II.

Некоторые факты о Пушкине:

В городе находился Императорский Царскосельский лицей, где учился А. С. Пушкин.

В Пушкине есть и другие достопримечательности, помимо дворцов и парков: Египетские ворота, Музей-лицей А. С. Пушкина, Ратная палата (музей Первой мировой войны) и др..

Город включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

