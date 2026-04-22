Икра, аниматоры и «Ленфильм» на экране: II Рыбный фестиваль пройдет в Петербурге

В Петербурге с 1 по 3 мая снова начнется II Рыбный фестиваль. Место — Пионерская площадь. Работать будет ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход свободный. Идеально подходит для семейного выезда.
Кто организует и зачем
Смольный и Комитет по торговле готовят праздник. Главная фишка — отечественная рыба: свежая, копчёная, солёная, вяленая или сушёная, плюс морепродукты и икра.
Производители из 15 регионов: от Мурмански и Карелии до Сахалина. Будут дегустации и ярмарки. Цены ниже магазинных.
Расслабиться с кино
В саду Театра юного зрителя будет зона отдыха. Большой показ фильмов "Ленфильма" и ролики про Петербург и рыбную промышленность.
Когда старт?
1 мая в 13:00 — Официальное открытие на главной сцене. Организаторы обещают больше гостей, чем в прошлом году.
Первый фестиваль прошёл 1–4 мая. Участвовали СПб, Ленобласть, Москва, Мурманск, Карелия. Пришло 32 тысячи человек. А продано было 12 тонн рыбы. В этот раз ждут толпу побольше.