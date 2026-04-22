Городовой / Город / Икра, аниматоры и «Ленфильм» на экране: II Рыбный фестиваль пройдет в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Икра, аниматоры и «Ленфильм» на экране: II Рыбный фестиваль пройдет в Петербурге

Опубликовано: 22 апреля 2026 16:50
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
 Мероприятия пройдут на Пионерской площади с 1 по 3 мая.

В Петербурге с 1 по 3 мая снова начнется II Рыбный фестиваль. Место — Пионерская площадь. Работать будет ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход свободный. Идеально подходит для семейного выезда.

Кто организует и зачем

Смольный и Комитет по торговле готовят праздник. Главная фишка — отечественная рыба: свежая, копчёная, солёная, вяленая или сушёная, плюс морепродукты и икра.

Производители из 15 регионов: от Мурмански и Карелии до Сахалина. Будут дегустации и ярмарки. Цены ниже магазинных.

Расслабиться с кино

В саду Театра юного зрителя будет зона отдыха. Большой показ фильмов "Ленфильма" и ролики про Петербург и рыбную промышленность.

Когда старт?

1 мая в 13:00 — Официальное открытие на главной сцене. Организаторы обещают больше гостей, чем в прошлом году.

Первый фестиваль прошёл 1–4 мая. Участвовали СПб, Ленобласть, Москва, Мурманск, Карелия. Пришло 32 тысячи человек. А продано было 12 тонн рыбы. В этот раз ждут толпу побольше.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью