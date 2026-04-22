Неожиданный поворот: после морозной зимы пришла холодная весна. Глобальное потепление на паузе?

Что происходит с глобальным потеплением

Россия и Украина только что пережили аномально морозную и снежную зиму, а теперь еще и весна "радует" прохладой, а не теплом. Как ни странно, ученые заявляют: виновато в этом глобальное потепление.

Всемирная метеорологическая организация ООН объясняет простую вещь: погода и климат - разные истории.

Погода - это что происходит сегодня или на неделе, а климат - усредненная картина за десятилетия. Отдельные морозы и снегопады никуда не делись, но общая температура на планете растет рекордными темпами за последние 10 тысяч лет.

Последние 11 лет (с 2015 по 2025 годы) стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, передает источник. Холод - это теперь скорее исключение, которое подтверждает правило.

Аномалии становятся нормой

Изменение климата замедляет так называемый полярный вихрь - главный мотор циркуляции воздуха за полярным кругом. Когда он ослабевает, масса холодного воздуха срывается с «привязи» и улетает на юг.

Именно поэтому случаются неожиданные заморозки на Пасху и майские праздники.

Получаются такие погодные качели: то жара, то холод, и все это - два крыла одного процесса. Потепление не отменяет локальные морозы, а наоборот, раскачивает экстремальные явления.

Выводы, которые стоит запомнить:

С 1950 года частота экстремальных холодов в мире снизилась, а средние зимние температуры выросли;

последние три года (включая 2025-й) оказались рекордно жаркими, несмотря на отдельные холодные эпизоды;

график потепления с 1940 года показывает бодрый и уверенный рост температур последние 40 лет;

даже если человечество полностью уберет выбросы парниковых газов, климат будет меняться еще столетиями.

Прохладная весна и морозная зима - не повод хоронить теорию глобального потепления. Это лишь краткосрочные «чихи» в долгой и уверенной лихорадке планеты.

